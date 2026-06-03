CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

Ο βετεράνος ανταποκριτής Σκoτ Πέλεϊ απολύθηκε έπειτα από το «επεισόδιο» που είχε με τον νέο προϊστάμενο του, Νικ Μπίλτον, στην προχθεσινή σύσκεψη του «60 Minutes» του CBS News, την πρώτη με τον νεοφερμένο επικεφαλής του προγράμματος.

Στην επιστολή απόλυσης ο Μπίλτον επικαλείται «σοβαρό λόγο» ύστερα από την δημόσια αντιπαράθεση με τον Πέλεϊ, σημειώνοντας πως απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος του την είχε στημένη στην πρώτη συνάντηση με την δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, αντί να συζητήσουν κατ’ ιδίαν όπως του είχε προτείνει απευθύνοντας του πρόσκληση σε δείπνο.

«Χθες εκμεταλλεύτηκες την πρώτη συνάντηση με το προσωπικό για να με δυσφημίσεις, να δυσφημίσεις τα προσόντα μου, τις προθέσεις με αξιοσημείωτη αγένεια και περιφρόνηση», αναφέρει ο Μπίλτον στην επιστολή του, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση αμερικανικών και διεθνών ΜΜΕ και από τα συμφραζόμενα αφήνει να εννοηθεί ότι Πέλεϊ ήταν προκατειλημμένος απέναντι του.

«Η χθεσινή επίδειξη επιθετικότητας, παρουσία του προσωπικού αντί μιας πολιτισμένης μεταξύ μας συζήτησης, απέδειξε ότι δεν σε ενδιαφέρει να συμβάλεις στην μελλοντική επιτυχία της εκπομπής, ούτε να συνεργαστείς μαζί μου με ανοιχτό μυαλό».

Μεταφέρεται πως ο Μπίλτον επεδίωξε συνάντηση με τον βετεράνο ρεπόρτερ του δικτύου, παρουσιαστή- συγγραφέα, και επι σειρά πολλών ετών ανταποκριτή του «60 Minutes» για να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Σε άλλη επιστολή προς την υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής ο Μπίλτον αναφέρει ότι σε αυτή τη συνάντηση προσπάθησε να βρει πεδίο συνεννόησης προσθέτοντας ότι «δεν ήταν κάτι που επέλεξε ο Σκότ».

Και έτσι το όνομα του Πέλεϊ προστέθηκε στην- διαρκώς αυξανόμενη– λίστα παλαιών και αξιόλογων στελεχών του «60 Minutes» που αποχώρησαν έπειτα από τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του τηλεοπτικού δικτύου- έπειτα από την συγχώνευσητης μητρικής εταιρείας Paramount με την Skydance Media του Ντέιβιτν Έλισον – και στην διεύθυνση του τηλεοπτικού δικτύου.

Την περασμένη εβδομάδα αποχώρησαν (είτε με απόλυση είτε με παραίτηση) η βετεράνος εκτελεστική παραγωγός του CBS News, Τάνια Σάιμον, η οποία εκτελούσε προσωρινά διευθυντικά καθήκοντα στο «60 Minutes», ύστερα από την παραίτηση του Μπίλι Όουενς τον Απρίλιου του 2025, και οι δημοσιογράφοι Σαρίν Αλφόνσι και Σεσίλια Βέγκα. Αρχές του 2026 είχε παραιτηθεί και ο Άντερσον Κούπερ – άλλη εμβληματική φυσιογνωμία της εκπομπής- μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στο «60 Minutes», επικαλούμενος την επιθυμία του να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

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