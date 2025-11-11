ΗΠΑ: Διαφαίνεται νέο mega deal που μπορεί να αναδιατάξει όλο το μιντιακό οικοσύστημα και τη βιομηχανία οπτικοακουστικού περιεχομένου

Κατακαλόκαιρο του 2024 αποτέλεσε είδηση η συμφωνία συγχώνευσης του χολιγουντιανού κολοσσού και μεγάλου παίκτη στην οπτικοακουστική βιομηχανία των ΗΠΑ και παγκοσμίως, Paramount Global με την Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον, γιού του συνιδρυτή και προέδρου της Oracle, Λάρι Έλισον, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Η συγχώνευση έχει περάσει στην διαδικασία υλοποίησης της, όχι αναίμακτα μέχρι τώρα, τουλάχιστον για την Paramount.

«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη», λέει το παλιό γνωμικό και από ότι φαίνεται έχει ανοίξει για τα καλά του 42άρη Ντέιβιντ Έλισον.

Επόμενος «στόχος» του είναι η «κατάκτηση» της Warner Bros Discovery, του ισχυρού πολυμεσικού Ομίλου που προέκυψε από την συγχώνευση των Warner Media LLC (πρώην Time Warner) και Discovery Inc. τον Απρίλιο του 2022.

Με χρονική απόσταση περίπου 10 ημερών από την πρώτη «αιματηρή» συγχώνευση τομέων της Paramount με την Skydance, ο Έλισον και οι εταίροι επιδιώκουν μια ακόμα μεγάλη συμφωνία, αυτή τη φορά για την απόκτηση της Warner Bros. Discovery και τη συγχώνευσή της με την Paramount Skydance — ένας συνδυασμός που θα οδηγούσε σε ακόμη περισσότερες απολύσεις, σημειώνουν αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Η WBD, απέρριψε – τουλάχιστον σε πρώτη φάση από ότι φαίνεται – την πρόταση Έλισον για εξαγορά προς 23,5 δολάρια ανά μετοχή για το σύνολο της εταιρείας, όμως το διοικητικό συμβούλιο της ξεκίνησε επίσημη διαδικασία εκτίμησης συγχωνεύσεων και εξαγορών για να αξιολογήσει προσφορές από «πολλαπλούς ενδιαφερόμενους».

Ήδη στον κύκλο των «μνηστήρων» εμφανίστηκαν οι Netflix, Amazon, Metro Goldwyn Mayer, Comcast.

Ωστόσο η «πολιορκία» συνεχίζεται από την πλευρά του Έλισον. Η Paramount Skydance, σχεδιάζει να διατηρήσει μεγάλο μέρος της WBD ανέπαφο σε περίπτωση συγχώνευσης των δύο επιχειρηματικών κολοσσών, με τον CEO της PSKY να εκφράζει την πρόθεση, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, τη διατήρηση των δύο δημιουργικών-παραγωγικών ομάδων και των αντίστοιχων στούντιο, όμως θα εξορθολογήσει τους τομείς τους τομείς Μάρκετινγκ και Διανομής περιεχομένου, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Αμφότερες οι εταιρείες αποφεύγουν να τοποθετηθούν για το παραμικρό επισήμως και δεν αποκρίνονται σε ερωτήσεις επιβεβαίωσης από διεθνή ΜΜΕ για σχολιασμό όσων «κυκλοφορούν».

Στο σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, το οποίο επικαλείται ως πηγή άνθρωπο που γνωρίζει καλά το θέμα, το σχέδιο του Έλισον περιλαμβάνει συγχώνευση της υπηρεσίας streaming HBO Max της Warner Bros με την Paramount+.

Δεν υπάρχουν σχέδια για πώληση ή απόσχιση των καλωδιακών δικτύων σε κανέναν από τους δύο πολυμεσικούς Ομίλους, αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ. Ωστόσο, υπάρχει ενδεχόμενο, όπως αναφέρεται, το CBS News της Paramount ενδεχομένως να μοιραστεί πόρους με το τμήμα ειδήσεων CNN της Warner Bros.

Ο Έλισον στοχεύει επίσης να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την παραγωγή, με στόχο 30 ταινίες ετησίως σε όλες τις συνδυασμένες οντότητες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Warner Bros, το στούντιο πίσω από τις κινηματογραφικές σειρές «Χάρι Πότερ» και DC Comics, ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις επιλογές της για την πώληση της εταιρείας.

Η Paramount Skydance θεωρείται ο κορυφαίος υποψήφιος για την αγορά της Warner Bros Discovery, με αναλυτές και ειδικούς να αναφέρουν ότι η πρόσβαση του γόνου του τεχνολογικού κολοσσού σε βαθιές τσέπες και οι δεσμοί του με την Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο του δίνουν πλεονέκτημα σε αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη συγχώνευση της βιομηχανίας των Μέσων Ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια.

Και ενώ υποθέσεις, εικασίες, φημολογία δίνουν και παίρνουν, ο διευθύνων σύμβουλος της PSKY, Ντέιβιντ Έλισον δήλωσε πριν από μερικές ώρες ότι δεν ασχολείται με φήμες.

«Πρώτα απ’ όλα, εστιάζουμε σε αυτό που χτίζουμε στην Paramount και σήμερα, 96 ημέρες μετά, είμαστε πιο σίγουροι από ποτέ», δήλωσε σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με αναλυτές μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων – την πρώτη από τότε που η Skydance του εξαγόρασε την Paramount Global. Του ζητήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές γενικά.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πραγματικά το βλέπουμε ως «αγορά έναντι δημιουργίας και έχουμε απολύτως την ικανότητα να δημιουργούμε, σε περιεχόμενο, σε streaming, σε μακροπρόθεσμη δημιουργία ταμειακών ροών». Ωστόσο, «είμαστε τυχεροί που έχουμε τον ισολογισμό που μας επιτρέπει να δημιουργούμε και να αξιοποιούμε ευκαιρίες όταν πιστεύουμε ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα επιταχύνουν τους στόχους μας», υπογραμμίζοντας ότι την ίδια στιγμή, «είμαστε επίσης πειθαρχημένοι ιδιοκτήτες με μακρόπνοους σχεδιασμούς που εστιάζουν στην αξία των μετόχων».

