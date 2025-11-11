«V for Vendetta»: Το HBO ετοιμάζει τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο εμβληματικό graphic novel (photos/videos)

Μία τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο graphic novel «V for Vendetta» των Άλαν Μουρ (Alan Moore) και Ντέιβιντ Λόιντ (David Lloyd) βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης από το HBO, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety.

Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον (Pete Jackson), γνωστός από τη βρετανική σειρά «Somewhere Boy» του 2022.

Οι Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και Πίτερ Σάφραν (Peter Safran) της DC Studios θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί, όπως και οι Μπεν Στίβενσον (Ben Stephenson) για την Poison Pen και Λιάν Κλάιν (Leanne Klein) της Wall to Wall Media, η οποία ανήκει στην Warner Bros. Television Studios UK. Η παραγωγή θα γίνει από την Warner Bros. Television.

Το κόμικ κυκλοφόρησε το 1982 στο βρετανικό περιοδικό «Warrior», ενώ η DC Comics ανέλαβε την έκδοσή του το 1988.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Βρετανία ενός όχι και τόσο μακρινού, δυστοπικού μέλλοντος όπου η χώρα βρίσκεται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του φασιστικού κόμματος Norsefire. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο V, ένας μυστηριώδης επαναστάτης, ο οποίος φορά τη χαρακτηριστική μάσκα του Γκάι Φοκς (Guy Fawkes). Επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση με τη βοήθεια της Evey Hammond, μιας νεαρής γυναίκας που διέσωσε από τα χέρια της μυστικής αστυνομίας του καθεστώτος.

Το «V for Vendetta» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2005, με τον Χιούγκο Γουίβινγκ (Hugo Weaving) στον ρόλο του V και τη Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) ως Evey. Η σκηνοθεσία ήταν του Τζέιμς ΜακΤιγκ (James McTeigue), σε σενάριο των Γουακόφσκι (Wachowski). Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αγαπήθηκε από το κοινό αποφέροντας παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Warner Bros. σχεδιάζει να επαναφέρει την ταινία στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2026, τιμώντας την 20ή επέτειό της.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεοπτική βεντέτα τις Παρασκευές – Η νέα πρόκληση του ΣΚΑΪ στον ανταγωνισμό

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στον ΑΝΤ1 η πρώτη της συνέντευξη

Βουλή: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και των ΜΜΕ