Τηλεοπτική βεντέτα τις Παρασκευές – Η νέα πρόκληση του ΣΚΑΪ στον ανταγωνισμό

Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη νέα τηλεοπτική σεζόν «θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι». Και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της.

Μέχρι πριν από περίπου δύο εβδομάδες τα πράγματα έδειχναν να έχουν «πάρει το δρόμο» τους. Ωστόσο κάτι υπέβοσκε…

Αν και δεν γίνεται ανοιχτά παραδεκτό, στα γραφεία και στις αίθουσες συσκέψεων των τηλεοπτικών σταθμών οι θερμοκρασίες είναι υψηλές-και έχει συμπληρωθεί μόλις ένα δίμηνο από την έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου- και κάποιοι ψιθυρίζουν για συνθήκες παροξυσμού στον ανταγωνισμό. Προχείρως το είδαμε στην αλλαγή του μήνα. Τελευταίες ημέρες Οκτωβρίου με πρώτες ημέρες Νοεμβρίου οι τηλεοπτικοί σταθμοί έκαναν έναν ταχύρρυθμο «βομβαρδισμό» από πρεμιέρες σειρών και εκπομπών.

Μέχρι και η ΕΡΤ1, παρασύρθηκε στη δύνη του ανταγωνισμού και έκανε ένα δημιουργικό ανακάτεμα στον προγραμματισμό των νέων προτάσεων της.

Είχε διαμορφωθεί ένα status quo στο τηλεοπτικό τοπίο από καιρό. Και από ότι φαίνεται αλλάζει. Σταθμισμένα και με τη συστηματική συμβολή των τηλεοπτικών σταθμών προς το τέλος του επταήμερου η σχέση τηλεθεατών-Μέσου άλλαζε, συγκριτικά με τις καθημερινές. Τάση χαλαρής σχέσης καταγραφόταν συνήθως από τις Παρασκευές με κορύφωση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στο γουίκεντ, μέχρι τώρα, τις περισσότερες προτιμήσεις συγκέντρωναν τα σόου ή τα ριάλιτι του ΣΚΑΪ. «Απέναντι» οι επιλογές του ανταγωνισμού έκαναν φιλότιμες προσπάθειες. Το Mega εν τω μεταξύ είχε σταθερό – Κυριακάτικο – ραντεβού με τη «Γη της ελιάς». Τα δεδομένα όμως δείχνουν τώρα να αλλάζουν.

Φέτος από την αρχή της σεζόν τα Σαββατοκύριακο «ανήκαν» στον ΣΚΑΪ. Το «The Voice of Greece» αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης τηλεθεατών – ο ισχυρότερος του γουίκεντ – σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen σε επίπεδο καναλιών και σε επίπεδο προγραμμάτων. Καλά «πήγαιναν» και οι Παρασκευές στο κανάλι του Φαλήρου.

Αυτά μέχρι το γύρισμα του μήνα. Παρασκευές, πλέον ο Alpha ρίχνει στην «μάχη» της τηλεθέασης το «Σόι σου» με τα νέα επεισόδια. Το Mega τις Κυριακές έχει δύο σειρές μυθοπλασίας – «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς», το Star επίσης έχει τις σειρές του Κυριακάτικα φέτος – «IQ 160» και «Φαντάσματα», και ο ΑΝΤ1 το «Grand Hotel» και το δικαστικό θρίλερ του «Ο δικαστής».

Η πίεση μεγάλη. Ο ΣΚΑΪ κάνει από αυτή την εβδομάδα ρελάνς. Αναγνωρίζοντας το «γκελ» που έχει το «The Voice of Greece» και βλέποντας τις κινήσεις του ανταγωνισμού κάνει τη δική του κίνηση.

Προκαλεί επιπλέον ένταση στον ήδη οξυμένο ανταγωνισμό προγραμματίζοντας το μουσικό σόου του, το «The Voice of Greece» να μεταδίδεται τρεις φορές την εβδομάδα. «Με την πρώτη συναρπαστική φάση των «Blind Auditions» να βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, από αυτή την εβδομάδα δίνουν… τριπλό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό. Τώρα, και την Παρασκευή έχει «The Voice of Greece» τονίζει ο σταθμός, την ίδια ώρα (21.00). Και κάπως έτσι η «μάχη» στο prime time και τις Παρασκευές θα αποκτήσει «άγρια ομορφιά», όπως λένε και στο ποδόσφαιρο.

