Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

Στο θέμα του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο Αντώνης Κανάκης από τον «αέρα» του «Ράδιο Αρβύλα», με τον παρουσιαστή και την παρέα του να σχολιάζουν τις σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Κανάκης, μετέφερε και την απορία ενός παιδιού, το οποίο, μετά τον πανικό που έχει επικρατήσει για το κλείσιμο των καταστημάτων, εξέφρασε την ανησυχία του για το πώς θα μπορέσει να έχει επικοινωνία με τον Άγιο Βασίλη.

«Και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Άη Βασίλη;“», ήταν η τρυφερή απορία του παιδιού που μετέφερε ο Αντώνης Κανάκης.

