10.11.2025

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

10.11.2025 19:26
the voice new

Το μουσικό σόου «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ ήταν μακράν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του Σαββάτου, όμως την Κυριακή τα περισσότερα βλέμματα συγκέντρωσε η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega.

Σταθμισμένα πια έχει αναπτυχθεί μια χαλαρή σχέση των τηλεθεατών με τα καθιερωμένα κανάλια και τις προτάσεις τους στην διάρκεια του σαββατοκύριακου και αυτό αποτυπώνεται στις δυναμομετρήσεις που κάνει η Nielsen στις εκπομπές.

Για παράδειγμα το Σάββατο το τρίτο σε δημοφιλία πρόγραμμα, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», είχε μόλις 5,3% τηλεθέαση, όταν τέτοια επίδοση τις καθημερινές εμφανίζουν προγράμματα από την έβδομη θέση και κάτω στο Top 10.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας η διάκριση της παλιάς κλασικής ηθογραφικής σατιρικής κωμωδίας «Τα κίτρινα γάντια», η οποία αν και μεταδόθηκε νωρίς το απόγευμα συγκέντρωσε στο Star κοντά στο μισό εκατομμύριο τηλεθεατές.

Την Κυριακή άνετα επικράτησε το νέο δράμα «Μια νύχτα μόνο» του Mega, παρότι αντικριστά είχε το «The Voice» του ΣΚΑΪ. Η σειρά με τους Λάλο – Λαμπροπούλου έδωσε καλή «πάσα» τηλεθέασης στη «Γη της ελιάς», η οποία ήταν το τέταρτο σε δημοτικότητα πρόγραμμα της ημέρας. Την «προσπέρασε» το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», το οποίο σύμφωνα με τη Nielsen είχε τηλεθέαση μόλις 0,2% καλύτερη από αυτή της σειράς του Mega.

Ο αναπρογραμματισμός του «Grand Hotel», εξάλλου, από τον ΑΝΤ1 απέδωσε. Η σειρά ξεχώρισε στην όγδοη θέση του κυριακάτικου Top 10.

