Το «Σόι σου» ήταν πρώτο και με διαφορά σε τηλεθέαση την Παρασκευή (7/11)

10.11.2025 19:02
to sois sou new

«Τρέλανε» και πάλι τα »μηχανάκια» της Nielsen το νέο επεισόδιο του έκτου κύκλου της σειράς «Το σόι σου», συγκεντρώνοντας στη συχνότητα του Alpha 1.257.000 τηλεθεατές.

Η διαφορά από το δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, τη «Γη της ελιάς» ήταν 5%, με τη σειρά του Mega να εμφανίζει ανεβασμένη επίδοση σε σχέση με προηγούμενες του πρόσφατου διαστήματος.

Τρίτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας αναδείχθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal» και τέταρτο ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, πρώτο σε επιλογή στην τυπολογία του.

Ίδια τηλεθέαση με εκείνη του κεντρικό δελτίου του Alpha κατάφερε ο «Τροχός της τύχης», βρέθηκε όμως στην Πέμπτη θέση του Top 10 της ημέρας, καθώς το πλασάρισμα του κρίθηκε από τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία.

Ο νέος κύκλος επεισοδίων της δραματικής σειράς «Ο γιατρός» ξεχώρισε στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen και «προσπέρασε» με 1000 επιπλέον τηλεθεατές τον «Εκατομμυριούχο» που ήταν έβδομος.

Στα αξιοπρόσεκτα το «γκελ» της ελληνικής ταινίας «Για ποιόν χτυπά η κουδούνα» που μετέδωσε το βράδυ ο ΑΝΤ1.

