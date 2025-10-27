ΕΡΤ1: Αλλαγές λόγω… ανταγωνισμού από μεθαύριο

Τη δική της «αναδρομολόγηση» κάνει σε σημαντική μερίδα του περιεχομένου της η ΕΡΤ1 για να παραμένει στον ανταγωνισμό της τηλεθέασης σε μια προσπάθεια να εξελίξει την ελκυστική ικανότητα της και να πολλαπλασιάσει την διείσδυση της σε ακόμα μεγαλύτερη μερίδα τηλεθεατών. Στόχος η ακόμα καλύτερη ανάδειξη των σειρών ελληνικής μυθοπλασίας που διαθέτει. Και δεν είναι λίγες.

Από την Τετάρτη (29/10) φέρνει τα πάνω-κάτω στα προγράμματα του prime time στο κανάλι-πυλώνα ψυχαγωγίας της. Κατά μία εκδοχή… «του αλλάζει τα φώτα».

Οι σειρές «Ηλέκτρα», «Καλά θα πάει κι αυτό…» και «Το παιδί» αλλάζουν ώρες μετάδοσης και δίνουν «νέα, σταθερά τηλεοπτικά ραντεβού».

Η «Ηλέκτρα» από την Τετάρτη (29/10) και στη συνέχεια σε καθημερινή βάση (Δευτέρα-Πέμπτη) θα βγαίνει στον αέρα στις 19.00, από 20.30 που μεταδίδεται ως τώρα, με το ρολόι να μετράει αντίστροφα για τη δίκη της Ηλέκτρας και την αγωνία να κορυφώνεται.

Η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» μετακομίζει στις 22:00, από Δευτέρα έως Τετάρτη- μέχρι τώρα η ώρα μετάδοσης ήταν στις 22.45 τις ίδιες ημέρες-, και οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή καθώς η Μιχαέλα συναντά τον Πάρι, το σοκ είναι αμοιβαίο και η χημεία τους… εκρηκτική.

Η ώρα μετάδοσης στην κοινωνική κωμική περιπέτεια «Το παιδί» μεταφέρεται στις 23.00 τις ίδιες ημέρες, ύστερα από το «Καλά θα πάει κι αυτό», από 21.45 που το πρόβαλε ως τώρα η ΕΡΤ1.

Το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση», που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά με την Ευγενία Σαμαρά, ξεκίνησε την καριέρα του στην ΕΡΤ1 τα Σαββατοκύριακα στις 19.00. Ε, στο εξής θα βγαίνει στον «αέρα» Πεμπτοπαράσκευο στις 22.00. Την Πέμπτη θα αναμετράται με σειρές μυθοπλασίας των ιδιωτικών καναλιών (πχ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», «Η γη της ελιάς»), ενίοτε με μεταδόσεις ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων (πχ του Europa League).

Εικάζεται ότι ο αναπρογραμματισμός των ΕΡΤικών προτάσεων μυθοπλασίας και ψυχαγωγίας εντάσσονται στον ευρύτερο τηλεοπτικό ορίζοντα με τα νέα στοιχεία που θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε αυτόν, από τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία πραγματοποιούν τις επόμενες ημέρες «ομοβροντία» από πρεμιέρες νέων σειρών αλλά και νέα πλασαρίσματα σειρών της νέας σεζόν που ήδη έχουν ξεκινήσει.

