Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Με μελανά χρώματα περιέγραψε ο Νίκος Γεωργιάδης τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι δεν ειχε περάσει καλά και δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ποτέ ξανά μαζί του.

Ωστόσο δευκρίνισε ότι οι δύο τους περνούν καλά εκτός πλατό και κάνουν και παρέα.

«Με τον Γιώργο Λιάγκα συνεργάστηκα στον ΣΚΑΪ. Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά ποτέ. Θα ήθελα όμως να μπορώ να πηγαίνω για φαγητό μαζί του. Περνάμε πολύ ωραία στην παρέα. Και βγαίνουμε, κάνουμε παρέα. Αλλά δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους τηλεοπτικά, δεν είχα περάσει πολύ καλά σε αυτή τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν φταίει ο Γιώργος τόσο, που είναι απαιτητικός ο Γιώργος…» δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Τις δηλώσεις του Νίκου Γεωργιάδη για τον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ο Νίκος Γεωργιάδης, πολύ γλυκά και ειλικρινά είπε ότι ο Γιώργος είναι φοβερός σαν παρέα αλλά η συνεργασία είναι δύσκολη. Νομίζω ότι ο Γιώργος μπορεί να φάνηκε δύσκολος ως συνεργάτης σε μία δύσκολη συνθήκη όπου και ο ίδιος πιέστηκε. Ακόμα και κάποιος που θεωρείται καλός συνεργάτης, αν μια περίοδο πιέζεται από μία κατάσταση σε ένα κανάλι, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει τη ταμπέλα του “εύκολου” ή “δύσκολου” συνεργάτη», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ακόμα και εγώ που θεωρούμαι καλή συνεργάτης, σε μία δύσκολη ή πιεσμένη φάση της ζωής μου, όπου δεν είμαι ευτυχισμένη σε ένα κανάλι, σε μια εκπομπή που μπορεί να μην κάνει νούμερα να πιέζομαι εγώ και να πιέσω και τους άλλους», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Μπορεί να μην ταιριάζεις όχι μόνο επειδή είναι δύσκολες οι συνθήκες αλλά εγώ να περνάω καλά μαζί σου αλλά όλο το υπόλοιπο περιβάλλον να μην είναι καλά μαζί μου», παρατήρησε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

