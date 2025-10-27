search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:52
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 08:54

Μίνα Καραμήτρου: «Εκείνη τη νύχτα φοβήθηκα για την οικογένεια μου και τους γείτονες»

27.10.2025 08:54
minakaramitrou

Στον Γιώργο Καραϊβάζ αλλά και σε ένα περιστατικό, όπου φοβήθηκε για τους δικούς της ανθρώπους αναφέρθηκε η Μίνα Καραμήτρου στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real Life της Real News.

Διαβάστε το απόσπασμα:

Ποιες υποθέσεις σε ενδιαφέρουν περισσότερο;

Η τρομοκρατία. Πάντα με ενδιέφερε περισσότερο από το κοινό έγκλημα. Πολλές φορές, ας πούμε, θυμάμαι τον Γιώργο Καραϊβάζ, όταν βρισκόμασταν στην ΓΑΔΑ και υπήρχε σε εξέλιξη ένα θέμα που ήταν από το κοινό ποινικό, που έλεγα: «Α ρε Γιώργο, τυχερός είσαι, έσκασε κοινό ποινικό». Και όταν έσκαγε θέμα τρομοκρατίας, μου έλεγε ο Γιώργος: «Έλα, τρομοκρατία έσκασε».

Πόσο δύσκολο ήταν να καλύψεις τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ;

Είναι το πιο σκληρό πράγμα. Να πρέπει να καλύψεις τη δολοφονία ενός συναδέλφου σου. Δεν ξεπερνιέται. Με πονά που οι δράστες δεν έχουν βρεθεί ακόμα, αλλά πιστεύω πως κάποτε η μνήμη του θα δικαιωθεί.

Υπήρξε στιγμή που φοβήθηκες;

Όχι για εμένα, για τους δικούς μου. Τη νύχτα που μου έκαψαν το αυτοκίνητο, φοβήθηκα για την οικογένεια μου και τους γείτονες. Όμως λέω πάντα: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του.

Διαβάστε επίσης:

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

Δημογλίδου για Λιάγκα: «Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

katerina_stanisi_ndp2710
LIFESTYLE

Κατερίνα Στανίση: «Όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα»

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

PARELASI new
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:52
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

katerina_stanisi_ndp2710
LIFESTYLE

Κατερίνα Στανίση: «Όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα»

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

1 / 3