Μίνα Καραμήτρου: «Εκείνη τη νύχτα φοβήθηκα για την οικογένεια μου και τους γείτονες»

Στον Γιώργο Καραϊβάζ αλλά και σε ένα περιστατικό, όπου φοβήθηκε για τους δικούς της ανθρώπους αναφέρθηκε η Μίνα Καραμήτρου στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real Life της Real News.

Διαβάστε το απόσπασμα:

Ποιες υποθέσεις σε ενδιαφέρουν περισσότερο;

Η τρομοκρατία. Πάντα με ενδιέφερε περισσότερο από το κοινό έγκλημα. Πολλές φορές, ας πούμε, θυμάμαι τον Γιώργο Καραϊβάζ, όταν βρισκόμασταν στην ΓΑΔΑ και υπήρχε σε εξέλιξη ένα θέμα που ήταν από το κοινό ποινικό, που έλεγα: «Α ρε Γιώργο, τυχερός είσαι, έσκασε κοινό ποινικό». Και όταν έσκαγε θέμα τρομοκρατίας, μου έλεγε ο Γιώργος: «Έλα, τρομοκρατία έσκασε».

Πόσο δύσκολο ήταν να καλύψεις τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ;

Είναι το πιο σκληρό πράγμα. Να πρέπει να καλύψεις τη δολοφονία ενός συναδέλφου σου. Δεν ξεπερνιέται. Με πονά που οι δράστες δεν έχουν βρεθεί ακόμα, αλλά πιστεύω πως κάποτε η μνήμη του θα δικαιωθεί.

Υπήρξε στιγμή που φοβήθηκες;

Όχι για εμένα, για τους δικούς μου. Τη νύχτα που μου έκαψαν το αυτοκίνητο, φοβήθηκα για την οικογένεια μου και τους γείτονες. Όμως λέω πάντα: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του.

