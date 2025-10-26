«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

Η οικογένεια των «Χαμπέων» από τη σειρά «Το σόι σου» βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα του νέου κύκλου της σειράς που αγαπήθηκε από τον Alpha, οι Βάσω Λασκαράκη, Ρένια Λουϊζίδου, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη και Σόλων Τσούνης, έκαναν μια αναφορά για το πώς έχει υποδεχτεί ο κόσμος την επιστροφή της σειράς.

«Όταν ανεβάσαμε την επιστροφή μας, έγραψαν στα σχόλια “ήταν δίκαιο και έγινε πράξη”. Νομίζω ότι ο κόσμος μάς έδειξε την αγάπη του, νιώθουμε τυχεροί και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε όλοι μαζί» είπε η Λασκαράκη.

Η Ρένια Λουϊζίδου πρόσθεσε: «Εγώ που είμαι πιο γρουσούζα από τα παιδιά, έχω αγωνία αν κάναμε καλά. Αν θα πάει καλά, έχω άγχη. Ο πρώτος λόγος που με το που μου το είπαν και είπα “ναι”, ήταν ότι θα είμαι με αυτούς δέκα ώρες στη δουλειά και αυτό είναι χαρά. Αν το αναλύσεις, μπορεί και να φοβηθείς. Αυτή η χαρά ότι θα βρεθούμε όλοι μαζί και θα κάνουμε τις ίδιες βλακείες».

Η Σοφία Πανάγου στη συνέχεια ανέφερε: «Ο μόνος λόγος που δεν θα το κάναμε ήταν αν δεν ήμασταν όλοι μαζί. Ο μόνος ενδοιασμός ήταν αυτός».

«Είχαμε πολύ καλό κλίμα και, μετά από τόσα χρόνια, όσο και αν το θέλαμε, δεν ήταν σίγουρο αν θα συνέβαινε ξανά. Αλλά από την πρώτη στιγμή ήταν όπως το αφήσαμε» είπε από την πλευρά της η Βίβιαν Κοντομάρη.

«Επειδή είχαν χαλάσει τα σκηνικά, ήμασταν στον ίδιο χώρο, αλλά και δεν ήμασταν. Κάποιοι χώροι μεγάλωσαν, τα κάδρα έχουν αλλάξει. Ήταν σαν ένα όνειρο, λίγο ντεζαβού, λίγο σουρεαλιστικό…» περιέγραψε ο Τσούνης δίνοντας και μια ιδέα για τα σκηνικά του νέου κύκλου.

Οι ηθοποιοί μίλησαν για την πλοκή της σειράς η οποία έχει κάτι διαφορετικό…

«Η σειρά είχε τελειώσει όταν οι οικογένειες μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη για λόγους επαγγελματικούς. Φυσικά, τους πήραμε από πίσω… Οπότε τώρα αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη, από όπου είμαστε, έτσι ξεκινούν τα πρώτα επεισόδια και τι συμβαίνει που μας φέρνει πίσω στην Αθήνα. Πάλι είναι τα επαγγελματικά των παιδιών, μετακομίζουν πίσω και σιγά μην μείνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη», αποκάλυψε η Ρένια Λουϊζίδου.

«Ταυτόχρονα βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αθήνα αυτά τα έξι χρόνια που εμείς λείπουμε. Τι έχουν κάνει; Έχουν κάνει το ρημαδιό! Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για εμάς που οι κόρες μου στη σειρά είναι οι ίδιες, γιατί δεν έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό στη ζωή τους. Είναι κι αυτές εθισμένες!» πρόσθεσε η Λουϊζίδου.

