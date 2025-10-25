Δημογλίδου για Λιάγκα: «Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό ταξί μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».
Η εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής αστυνομίας κλήθηκε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντήσει και στα «παράπονα» που εξέφρασε προ ημέρων ο Γιώργος Λιάγκας.
«Δεν έχω κανένα θέμα με καμία εκπομπή και νομίζω ότι μπορούν να το πουν και οι αστυνομικοί συντάκτες. Ίσως είμαι η μοναδική εκπρόσωπος που ανταποκρίνεται σε όλων των ειδών τις εκπομπές. Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να εμφανιστώ και να αναφέρω τη θέση της ελληνικής αστυνομίας», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.
«Ο κόσμος παρακολουθεί και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί ο καθένας εκβιαστικά να τοποθετείται σε βάρος του εκπροσώπου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εκπροσώπου ενός Σώματος. Επίσης, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές ή άλλους δημοσιογράφους, αλλά στους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες», διαμήνυσε.
