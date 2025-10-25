search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 23:50
25.10.2025 11:53

Δημογλίδου για Λιάγκα: «Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές»

25.10.2025 11:53
dimoglidou

Για το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό ταξί μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής αστυνομίας κλήθηκε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντήσει και στα «παράπονα» που εξέφρασε προ ημέρων ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν έχω κανένα θέμα με καμία εκπομπή και νομίζω ότι μπορούν να το πουν και οι αστυνομικοί συντάκτες. Ίσως είμαι η μοναδική εκπρόσωπος που ανταποκρίνεται σε όλων των ειδών τις εκπομπές. Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να εμφανιστώ και να αναφέρω τη θέση της ελληνικής αστυνομίας», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ο κόσμος παρακολουθεί και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί ο καθένας εκβιαστικά να τοποθετείται σε βάρος του εκπροσώπου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εκπροσώπου ενός Σώματος. Επίσης, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές ή άλλους δημοσιογράφους, αλλά στους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες», διαμήνυσε.

