25.10.2025 07:50

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

25.10.2025 07:50
EFIMERIDA_typografeio
@unsplash

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Ένας έφηβος κάθε μέρα λιπόθυμος στο “Παίδων” !»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές»

ΕΣΤΙΑ: «Ποιοί δολοφονούν τήν εθνική μνήμη»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Χαμένοι στην “ενημέρωση” των social media οι Ελληνες»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Αναβρασμός για αγωνιστική κλιμάκωση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική»

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: «ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ…ΠΑΓΙΔΑ»

ΚONTRA: «ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «Ο Άγνωστος Πόλεμος στη ΝΔ »

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην… κατάψυξη τα όρια συνταξιοδότησης»

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση με διψήφιο ποσοστό την Πέμπτη (23/10) ο «Άγιος έρωτας»

Διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» τηλεθέασης με τον ανταγωνισμό ο Alpha την Πέμπτη (23/10)

ΣΚΑΪ: Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, θα μεταδώσει το βράδυ (24/10) τη συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι» στο Καλλιμάρμαρο

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: «Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι»

gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση – Υπό κράτηση 53χρονη, κατηγορούμενες και οι κόρες της

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

1 / 3