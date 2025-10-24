search
ΣΚΑΪ: Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, θα μεταδώσει το βράδυ (24/10) τη συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι» στο Καλλιμάρμαρο

Στις 12 Ιουλίου 2017, στο στάδιο της πόλης της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι» του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον ξεχωριστό του τρόπο παρουσίασε έναν «γαλαξία» από φωνές και τραγούδια, σε μια ανεπανάληπτη νύχτα σαν κι αυτές που μας χάριζε στην πολύχρονη καριέρα του, στη μουσική και τη δημιουργία.

Για την εκδήλωση είχε προσκαλέσει «συναδέλφους καλύτερους από εμένα», όπως έλεγε στο προωθητικό βίντεο της συναυλίας, προκειμένου να πουν τραγούδια όχι μόνον δικά του, αλλά και «δημοτικά και λαϊκά και απ’ όλα, σαν μια συμβολή του ελληνικού τραγουδιού στην ενότητα που τόσο έχουμε ανάγκη στις μέρες μας», έδινε το πλαίσιο ο Σαββόπουλος, με στόχο να συγκεντρώνονταν τότε όσο περισσότερα τρόφιμα γινόταν για συνανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Στη σκηνή που είχε στηθεί στο Παναθηναϊκό στάδιο, ανέβηκαν και «ένωσαν» τις φωνές τους μαζί με του Νιόνιου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Νίκος Ζιώγαλας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Βιολέτα Ίκαρη, η Βασιλική Καρακώστα, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Κατερίνα Πολέμη, ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης, η Μελίνα Τανάγρη, η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιάννης Χαρούλης, ερμηνεύοντας δικά του τραγούδια αλλά και «διαμάντια» των Βασίλη Τσιτσάνη, Μιχάλη Σουγιούλ, Γιώργου Ζαμπέτα, τα οποία «έντυσαν» με τις μελωδίες και τις φωνές τους, αντιστοίχως, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η χορωδία GraduArti, συμμετέχοντας αφιλοκερδώς, όλοι ανεξαιρέτως.

Εκείνη την βραδιά για τον «Νιόνιο της καρδιάς» μας – ύμνο στο ελληνικό τραγούδι θα μεταδώσει σήμερα στις 22.45 ο ΣΚΑΪ τιμώντας τη μνήμη του εμβληματικού τραγουδοποιού.

