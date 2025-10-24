Στην κόψη του ξυραφιού η συνεργασία Disney- You Tube – Αν δεν τα βρουν θα «κατέβουν» τα κανάλια της από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) η Disney ενημέρωσε τους καταναλωτές/συνδρομητές της ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα της, μεταξύ των οποίων τα ABC (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου τοπικής εμβέλειας σταθμών του), ESPN και τα κανάλια ψυχαγωγίας ενδέχεται να «κατέβουν» από το You Tube, αν οι δύο εταιρείες δεν τα βρουν μεταξύ τους για τη νέα συμφωνία διανομής περιεχομένου στην ιντερνετική πλατφόρμα, καθώς η τρέχουσα σύμβαση τους λήγει την επόμενη εβδομάδα.

Αν γίνει η «στραβή» μεταξύ Disney και You Tube, ενδέχεται περι τα 10 εκατομμύρια χρήστες του You Tube να μην έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις αγώνων «ζωντανά» από μια σειρά σημαντικών αθλητικών ομοσπονδιών, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν τις εξελίξεις.

«Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα εκμετάλλευσης της θέσης της Google σε βάρος των πελατών της» σχολίασε στέλεχος της Disney στον Axios.

«Επενδύουμε σημαντικά στο περιεχόμενό μας και αναμένουμε από τους συνεργάτες μας να πληρώνουν δίκαιες τιμές που αναγνωρίζουν αυτή την αξία.

Αν δεν καταλήξουμε σύντομα σε μια δίκαιη συμφωνία, οι πελάτες του YouTube TV θα χάσουν την πρόσβαση στο ESPN και το ABC, καθώς και σε όλα τα κορυφαία προγράμματά μας – συμπεριλαμβανομένων των σεζόν NFL, κολεγιακού ποδοσφαίρου, NBA και NHL – και σε πολλά άλλα», πρόσθεσε.

Το You Tube για το ζήτημα έδωσε την δική του οπτική με ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του και μοίρασε στα σόσιαλ μίντια αναφέροντας:

«Έχουμε εργαστεί με καλή πίστη για να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία με τη Disney που θα τους αποφέρει δίκαιη αμοιβή για το περιεχόμενό τους στο YouTube TV.

Δυστυχώς, η Disney προτείνει οικονομικούς όρους που θα αυξήσουν τις τιμές για τους πελάτες του YouTube TV και θα περιορίσουν τις επιλογές των πελατών μας, ενώ θα ωφελήσουν τα δικά της προϊόντα ζωντανής τηλεόρασης, όπως το Hulu + Live TV και, σύντομα, το Fubo.

Χωρίς συμφωνία, θα αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο της Disney από το YouTube TV και, αν παραμείνει μη διαθέσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προσφέρουμε στους συνδρομητές πίστωση 20 δολαρίων».

Η κρίση στην συνεργασία με τη Disney σηματοδοτεί την πέμπτη σύγκρουση με την πλατφόρα της Google εντός του 2025.

Οι NBCUniversal, Fox Corp. και Paramount κατέληξαν σε συμφωνίες μετά από δημόσια αντιπαράθεση, αλλά πριν από τη διακοπή της μετάδοσης, ενώ ο ισπανόφωνος γίγαντας των μέσων ενημέρωσης Televisa Univision βρίσκεται πλέον σε διακοπή μετάδοσης για περισσότερο από τρεις εβδομάδες.

Στην περιπτωση της Televisa παρενέβη ο Πρόεδρος Τραμπ προτρέποντας το You Tube TV να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο περιεχόμενο του ισπανόφωνου μιντιακού κολοσσού καθώς χαρακτηρισε τη διακοπή «πολύ κακό για τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές».

