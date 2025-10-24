Τηλεθέαση με διψήφιο ποσοστό την Πέμπτη (23/10) ο «Άγιος έρωτας»

Από limit up σε limit up τηλεθέασης πάει ο «Άγιος έρωτας». Με το χθεσινό επεισόδιο υπερέβη τον πήχη του 10% και το «φράγμα» του ενός εκατομμυρίου τηλεθεατών.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν το κοινωνικοδραματικό θρίλερ «Να με λες μαμά», το οποίο πλησιάζει στην κορύφωση του και την ολοκλήρωση του κύκλου επεισοδίων του. Πιθανόν και γι’ αυτό το λόγο η άλλη δραματική σειρά «Να μ’αγαπάς» του Alpha πέρασε στην τρίτη θέση τηλεπροτιμήσεων, από τη δεύτερη που είχε ανέβει την ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Για μια ακόμη φορά τρεις δραματικές σειρές συμπλήρωσαν την κορυφαία τριάδα δημοφιλέστερων επιλογών, και οι τρεις του Alpha.

Στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen ήταν η απευθείας μετάδοση του ματς Φέγενορντ – Παναθηναϊκός από τον ΑΝΤ1, για το Europa League.

Στη μέση της 10αδα με τα «καλύτερα» της ημέρας ήταν η ειδική έκδοση του «Εκατομμυριούχου».

O ιδιαιτέρως έντονος, στο pime time, ανταγωνισμός επέδρασε στην επίδοση της σειράς «Η γη της ελιάς», η οποία υποχώρησε στην έκτη θέση, και μια θέση πιο κάτω διακρίθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στην τυπολογία του.

Οι επόμενες τρεις θέσεις καταλήφθηκαν από τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων «Ο τρόχος της τύχης», «The chase» και «Deal».

