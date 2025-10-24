search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:04
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 20:24

Τηλεθέαση με διψήφιο ποσοστό την Πέμπτη (23/10) ο «Άγιος έρωτας»

24.10.2025 20:24
agios erotas

Από limit up σε limit up τηλεθέασης πάει ο «Άγιος έρωτας». Με το χθεσινό επεισόδιο υπερέβη τον πήχη του 10% και το «φράγμα» του ενός εκατομμυρίου τηλεθεατών.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν το κοινωνικοδραματικό θρίλερ «Να με λες μαμά», το οποίο πλησιάζει στην κορύφωση του και την ολοκλήρωση του κύκλου επεισοδίων του. Πιθανόν και γι’ αυτό το λόγο η άλλη δραματική σειρά «Να μ’αγαπάς» του Alpha πέρασε στην τρίτη θέση τηλεπροτιμήσεων, από τη δεύτερη που είχε ανέβει την ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Για μια ακόμη φορά τρεις δραματικές σειρές συμπλήρωσαν την κορυφαία τριάδα δημοφιλέστερων επιλογών, και οι τρεις του Alpha. 

Στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen ήταν η απευθείας μετάδοση του ματς Φέγενορντ – Παναθηναϊκός από τον ΑΝΤ1, για το Europa League.

Στη μέση της 10αδα με τα «καλύτερα» της ημέρας ήταν η ειδική έκδοση του «Εκατομμυριούχου».

O ιδιαιτέρως έντονος, στο pime time, ανταγωνισμός επέδρασε στην επίδοση της σειράς «Η γη της ελιάς», η οποία υποχώρησε στην έκτη θέση, και μια θέση πιο κάτω διακρίθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στην τυπολογία του.

Οι επόμενες τρεις θέσεις καταλήφθηκαν από τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων «Ο τρόχος της τύχης», «The chase» και «Deal».

Διαβάστε επίσης:

Διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» τηλεθέασης με τον ανταγωνισμό ο Alpha την Πέμπτη (23/10)

ΣΚΑΪ: Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, θα μεταδώσει το βράδυ (24/10) τη συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι» στο Καλλιμάρμαρο

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Απόβαση» συντηρητικών Μέσων Ενημέρωσης στο Πεντάγωνο έπειτα από τους νέους περιοριστικούς όρους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
picasso
Χωρίς κατηγορία

Γκάφα ολκής με την… κλοπή του πίνακα του Πικάσο πριν την έκθεση στη Γρανάδα: Τελικά τον είχε πάρει… γειτόνισσα κατά λάθος

famellos tiktok 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Φάμελλου στο TikTok για τη φοιτητική στέγη

agnostos_stratiotis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κόντρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη» λέει ο Δούκας

noel galaher 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Oasis: Η σπασμένη κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ πουλήθηκε έναντι 332.000 ευρώ

pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία με ελικόπτερο το 3 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

louvros-skala-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η κλοπή μετατρέπεται σε μάρκετινγκ: Η εταιρία του γερανού που χρησιμοποιήθηκε στο Λούβρο έκανε… διαφήμιση με το περιστατικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:01
picasso
Χωρίς κατηγορία

Γκάφα ολκής με την… κλοπή του πίνακα του Πικάσο πριν την έκθεση στη Γρανάδα: Τελικά τον είχε πάρει… γειτόνισσα κατά λάθος

famellos tiktok 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Φάμελλου στο TikTok για τη φοιτητική στέγη

agnostos_stratiotis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κόντρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη» λέει ο Δούκας

1 / 3