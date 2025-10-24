Διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» τηλεθέασης με τον ανταγωνισμό ο Alpha την Πέμπτη (23/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το μερίδιο του Alpha χθες προσομοίασε με επίδοση λες και το κανάλι είχε απευθείας μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας.
Το 16,5% που τον διατήρησε πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση, έπειτα από το 18 που είχε αποσπάσει από την πίτα τηλεθέασης στις 8 Σεπτεμβρίου και το 17,3% τρεις ημέρες νωρίτερα (5/9).
Δεύτερη επιλογή ήταν ο ΑΝΤ1, ο οποίος βελτίωσε τη δυναμική του κατά 0,6%, σε σχέση με την Τετάρτη (22/10) και έφθασε μιαν ανάσα από το 14%.
Αντιθέτως, απώλειες κατέγραψε η Nielsen για το Mega που είχε το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 12,4% από 13,2% που είχε φθάσει την Τετάρτη.
Οι τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν οι μόνοι και αυτή τη φορά με διψήφια μερίδια, ενώ ο υπόλοιπος ανταγωνισμός εμφάνισε επιδόσεις από 7,7% (ΣΚΑΪ) και κάτω.
Στο άλλο άκρο ήταν το ΜΑΚ TV και οι ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με επιδόσεις 2,4%, 1,7 1,7% και 0,8%, αντιστοίχως.
