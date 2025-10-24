Διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» τηλεθέασης με τον ανταγωνισμό ο Alpha την Πέμπτη (23/10)

Το μερίδιο του Alpha χθες προσομοίασε με επίδοση λες και το κανάλι είχε απευθείας μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας.

Το 16,5% που τον διατήρησε πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση, έπειτα από το 18 που είχε αποσπάσει από την πίτα τηλεθέασης στις 8 Σεπτεμβρίου και το 17,3% τρεις ημέρες νωρίτερα (5/9).

Δεύτερη επιλογή ήταν ο ΑΝΤ1, ο οποίος βελτίωσε τη δυναμική του κατά 0,6%, σε σχέση με την Τετάρτη (22/10) και έφθασε μιαν ανάσα από το 14%.

Αντιθέτως, απώλειες κατέγραψε η Nielsen για το Mega που είχε το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 12,4% από 13,2% που είχε φθάσει την Τετάρτη.

Οι τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν οι μόνοι και αυτή τη φορά με διψήφια μερίδια, ενώ ο υπόλοιπος ανταγωνισμός εμφάνισε επιδόσεις από 7,7% (ΣΚΑΪ) και κάτω.

Στο άλλο άκρο ήταν το ΜΑΚ TV και οι ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με επιδόσεις 2,4%, 1,7 1,7% και 0,8%, αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, θα μεταδώσει το βράδυ (24/10) τη συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι» στο Καλλιμάρμαρο

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Απόβαση» συντηρητικών Μέσων Ενημέρωσης στο Πεντάγωνο έπειτα από τους νέους περιοριστικούς όρους

Στην κόψη του ξυραφιού η συνεργασία Disney-You Tube – Αν δεν τα βρουν θα «κατέβουν» τα κανάλια της από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης