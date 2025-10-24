search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:46
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 17:41

Διεύρυνε κι άλλο την «ψαλίδα» τηλεθέασης με τον ανταγωνισμό ο Alpha την Πέμπτη (23/10)

24.10.2025 17:41
tiletheasi_2107_1460-820_new
credit: pixabay

Το μερίδιο του Alpha χθες προσομοίασε με επίδοση λες και το κανάλι είχε απευθείας μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας.

Το 16,5% που τον διατήρησε πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση, έπειτα από το 18 που είχε αποσπάσει από την πίτα τηλεθέασης στις 8 Σεπτεμβρίου και το 17,3% τρεις ημέρες νωρίτερα (5/9).

Δεύτερη επιλογή ήταν ο ΑΝΤ1, ο οποίος βελτίωσε τη δυναμική του κατά 0,6%, σε σχέση με την Τετάρτη (22/10) και έφθασε μιαν ανάσα από το 14%.

Αντιθέτως, απώλειες κατέγραψε η Nielsen για το Mega που είχε το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 12,4% από 13,2% που είχε φθάσει την Τετάρτη.

Οι τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν οι μόνοι και αυτή τη φορά με διψήφια μερίδια, ενώ ο υπόλοιπος ανταγωνισμός εμφάνισε επιδόσεις από 7,7% (ΣΚΑΪ) και κάτω.

Στο άλλο άκρο ήταν το ΜΑΚ TV και οι ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με επιδόσεις 2,4%, 1,7 1,7% και 0,8%, αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, θα μεταδώσει το βράδυ (24/10) τη συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι» στο Καλλιμάρμαρο

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Απόβαση» συντηρητικών Μέσων Ενημέρωσης στο Πεντάγωνο έπειτα από τους νέους περιοριστικούς όρους

Στην κόψη του ξυραφιού η συνεργασία Disney-You Tube – Αν δεν τα βρουν θα «κατέβουν» τα κανάλια της από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

litouanai mpalonia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

metanastes migrants
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Στη Λιβύη, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους

pao sloukas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Τραυματισμοί και αστοχία κόστισαν στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, 92-75 η Βίρτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:41
pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

litouanai mpalonia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

1 / 3