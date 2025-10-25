«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

Για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» μίλησαν οι «Τριαντάφυλλοι» στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην Τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο και την Μπέλα Χαμπέα να γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση και να γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το ωραίο κομμάτι της ιστορίας (σ.σ. ότι μεγάλωσαν τα κορίτσια). Τώρα, όχι μόνο θα αρχίσουν ξαφνικά να εμφανίζονται τα αγόρια, αλλά είχαμε προσθήκες και στη φωτογράφιση. Αρχίζουμε και παίρνουμε τους ρόλους των μεγάλων κι οι μεγάλοι χαλαρώνουν», αποκάλυψε ο «Σάββας».

«Μετά από 6 χρόνια παύσης, μεγαλοπιανόμαστε. Επειδή εγώ συστήθηκα από τη σειρά, νομίζω ότι η επιτυχία της έρχεται από τους μεγάλους της σειράς, τον Παύλο, την Μίρκα, τον Γιώργο και την Ρένια. Μας έδωσαν χώρο να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Δεν είναι αυτονόητο. Αυτό το οικογενειακό κλίμα έφερε αυτό σήμερα. Στα γυρίσματα νιώθεις ευχάριστα. Κακά τα ψέματα δεν ήταν πλούσια σειρά με εξωτερικά γυρίσματα και σενάρια με ανατροπές, αλλά ήταν αυτή η οικογενειακή θαλπωρή κι η νοσταλγία από το κυριακάτικο τραπέζι. Μια κωμωδία για όλη την οικογένεια», πρόσθεσε ο Ηλίας Μελέτης.

«Ήταν δεδομένη η θετική μου απάντηση γιατί υπήρχαν τα στάνταρ. Πέρα των σεναρίων είναι οι οικογενειακές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί κι αλληλοεκτίμηση. Είναι το ζητούμενο. Εκεί θα πατήσουμε μετά από έξι χρόνια», είπε από την πλευρά του ο Παύλος Ορκόπουλος.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο μικρός γιος των «Τριαντάφυλλων», ο οποίος επιστρέφει από την Αφρική, βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή του ALPHA, ενώ η Μίρκα Παπακωνσταντίνου κι η Ιωάννα Ασημακοπούλου είχαν ετοιμάσει ένα βίντεο.

Για την εξέλιξη του ρόλου τους μίλησαν και η Βάσια Γκολφινοπούλου κι η Ηλιάνα Γαλάνη, οι δύο κόρες της Λυδίας και του Σάββα.

Διαβάστε επίσης:

Δημογλίδου για Λιάγκα: «Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

Τηλεθέαση με διψήφιο ποσοστό την Πέμπτη (23/10) ο «Άγιος έρωτας»