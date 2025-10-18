search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 09:32

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

18.10.2025 09:32
soi soy nea sezon – new

Η κωμική σειρά, που παραμένει ζωντανή έξι χρόνια μετά το φινάλε της και ακλόνητη στους πίνακες τηλεθέασης, επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Ο Alpha έβγαλε ήδη στον αέρα το πρώτο teaser για την επαναφορά των Χαμπαίων και των Τριανταφύλλου, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το πότε θα γίνει η πρεμιέρα και πότε θα μεταδίδεται η θρυλική σειρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, το revival της σειράς «Το Σόι σου» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Το «Σόι σου» θα πάρει θέση μάχης στην prime time της Παρασκευής, στο slot των 20:00, στο οποίο παιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια σε επανάληψη. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι η δημοφιλής σειρά να επιστρέψει με δύο επεισόδια την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00.

Με την έλευση των νέων επεισοδίων, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα μειωθεί κατά ένα επεισόδιο την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη), ανοίγοντας τις Παρασκευές για τη μεγάλη επιστροφή.

Διαβάστε επίσης:

«Εγώ φεύγω»: Αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε» (Videos)

«Σέρρες»: Ντόρος- ξανά- λόγω ανθρωπιάς και συμπερίληψης

«Φως στο Τούνελ»: Η επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη και το μήνυμα στον «Σωτηράκη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

savvopoulos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διονύσης Σαββόπουλος: Αισιόδοξα τα νέα για την υγεία του – Ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπευτική αγωγή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:35
liriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

1 / 3