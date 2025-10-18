«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Η κωμική σειρά, που παραμένει ζωντανή έξι χρόνια μετά το φινάλε της και ακλόνητη στους πίνακες τηλεθέασης, επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Ο Alpha έβγαλε ήδη στον αέρα το πρώτο teaser για την επαναφορά των Χαμπαίων και των Τριανταφύλλου, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το πότε θα γίνει η πρεμιέρα και πότε θα μεταδίδεται η θρυλική σειρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, το revival της σειράς «Το Σόι σου» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Το «Σόι σου» θα πάρει θέση μάχης στην prime time της Παρασκευής, στο slot των 20:00, στο οποίο παιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια σε επανάληψη. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι η δημοφιλής σειρά να επιστρέψει με δύο επεισόδια την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00.

Με την έλευση των νέων επεισοδίων, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα μειωθεί κατά ένα επεισόδιο την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη), ανοίγοντας τις Παρασκευές για τη μεγάλη επιστροφή.

Διαβάστε επίσης:

«Εγώ φεύγω»: Αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε» (Videos)

«Σέρρες»: Ντόρος- ξανά- λόγω ανθρωπιάς και συμπερίληψης

«Φως στο Τούνελ»: Η επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη και το μήνυμα στον «Σωτηράκη»