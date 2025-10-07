ALPHA: Και επισήμως ενημερώνει ότι το «Σόι σου» επιστρέφει (video)

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Alpha νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (7/10) ενημέρωσε για τα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» , τα οποία από ότι φαίνεται δρομολογούνται για προγραμματισμό, μάλλον συντόμως.

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου είναι και πάλι εδώ. Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από κάθε άλλη φορά.



«Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και οι τηλεθεατές είναι καλεσμένοι… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»», υπενθυμίζει ο σταθμός για την σειρά, από τις δημοφιλέστερες στην ιστορίας της τηλεόρασης που πρωτομεταδόθηκε το 2014 (23 Οκτωβρίου) και έπειτα από πέντε κύκλους έριξε τίτλους τέλους το 2019 (25 Ιουνίου) έπειτα από συνολικά 307 επεισόδια.

Τα γυρίσματα του έκτου κύκλου επεισοδίων άρχισαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2025

