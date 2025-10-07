search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 18:31
ΣΚΑΪ: Έτοιμη για λανσάρισμα  η νέα εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Τα θέματα υγείας τα παίζει στα δάχτυλα. Επίσης, ως «40 χρόνια φούρναρης» ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ξέρει πως με εύληπτο τρόπο να επικοινωνεί θέματα υγείας, ευζωίας, ψυχολογίας, αρκετά από τα οποία απαιτούν «λεπτούς» χειρισμούς και προσέγγιση.

στις 11.30, με σκοπό να αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν στην ουσία της ζωής μας, τα οποία συχνά προσπερνάμε λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής ή διστάζουμε να συζητήσουμε ανοιχτά και τη φιλοδοξία «να ενημερώσει σωστά κάθε άνθρωπο, να τον προβληματίσει αλλά και να τον εμψυχώσει ώστε να αλλάξει όσα τον εμποδίζουν να ζήσει καλύτερα».

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν: Ο προϋπολογισμός, τα πυρά εκ των έσω και η τελευταία αποστολή του Λεκορνί

Damage control από Μαρινάκη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Δεν αμφισβήτησε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

Τηλεφώνημα Ερντογάν σε Πούτιν, για τα γενέθλιά του, τη Γάζα και την Ουκρανία

«Bugonia»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου (photos/videos)

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

