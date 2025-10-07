ΣΚΑΪ: Έτοιμη για λανσάρισμα  η νέα εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Τα θέματα υγείας τα παίζει στα δάχτυλα. Επίσης, ως «40 χρόνια φούρναρης» ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, ξέρει πως με εύληπτο τρόπο να επικοινωνεί θέματα υγείας, ευζωίας, ψυχολογίας, αρκετά από τα οποία απαιτούν «λεπτούς» χειρισμούς και προσέγγιση.

στις 11.30, με σκοπό να αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν στην ουσία της ζωής μας, τα οποία συχνά προσπερνάμε λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής ή διστάζουμε να συζητήσουμε ανοιχτά και τη φιλοδοξία «να ενημερώσει σωστά κάθε άνθρωπο, να τον προβληματίσει αλλά και να τον εμψυχώσει ώστε να αλλάξει όσα τον εμποδίζουν να ζήσει καλύτερα».

