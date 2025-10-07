Πιρς Μόργκαν: Τριετής συνεργασία «χρυσάφι» με την News UK για τον Βρετανό δημοσιογράφο – Στα 17,1 εκατ. λίρες τα έσοδα μόνον το 2024

Η εταιρεία παραγωγής του δημοσιογράφου – παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν είχε έσοδα 17,1 εκατ. λίρες το 2024, όταν ολοκλήρωσε τη τριετή συμφωνία της με την News UK του μεγιστάνας Ρούπερτ Μέρντοχ.

Το ντιλ είχε γίνει τον Απρίλιο του 2022 προκειμένου ο – δημοφιλής, πλην αμφιλεγόμενος – Μόργκαν να επιστρέψει στο Νews UK της NewsCorp. και προέβλεπε «πακέτο» κάπου 50 εκατ. λιρών (περιπου 57,5 εκατ. ευρώ) για την εκπομπή «Piers Morgan Uncensored».

Τα οικονομικά στοιχεία της Wake Up Productions του Μόργκαν η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2021, δείχνουν τώρα ότι η εταιρεία είχε έσοδα 17,5 εκατ. λίρες το 2022, 15,7 το 2023 και 17,1 εκατ. λιρες, συνολικά 50,3 εκατομμύρια λίρες (57,9 εκατ. ευρώ).

Η συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας στους λογαριασμούς αναφέρει ότι «εστιάζει στην έκδοση, την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και τη μετάδοση, δημιουργώντας έσοδα κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών όπως το Youtube, το Facebook και χορηγίες. Το περιεχόμενο με πρωταγωνιστή τον Πιρς Μόργκαν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρουσία της εταιρείας στα μέσα ενημέρωσης και στην προσέλκυση κοινού».

Το «Piers Morgan Uncensored» πρωτοεμφανίστηκε στην ιντερνετική πλατφόρμα TalkTV της News Corp. τον Απρίλιο του 2022, αλλά τον Φεβρουάριο του 2024, μήνες πριν από το κλείσιμο του γραμμικού τηλεοπτικού καναλιού, μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο Youtube, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη συχνότητα και τη διάρκεια των επεισοδίων.

Έκτοτε, ο Morgan απέκτησε την ιδιοκτησία του προγράμματος, αγοράζοντας τα δικαιώματα με σχέδια για παγκόσμια επέκταση. Συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία πωλήσεων και μάρκετινγκ Red Seat Ventures για να αυξήσει τις χορηγίες και τα έσοδα των άλλων δραστηριοτήτων της εταιρείας του, ενώ η News UK συνεχίζει να λαμβάνει έσοδα από διαφημίσεις με μια εμπορική συνεργασία που θα διαρκέσει μέχρι το 2029, αναφέρει για την ολοκλήρωση της τριετούς συνεργασίας των δύο πλευρών το Press Gazette, τα στοιχεία της οποία έγιναν γνωστά προσφάτως.

Η τριετής συμφωνία του Μόργκανμε την News UK περιελάμβανε επίσης στήλες στις εφημερίδες The Sun και The New York Post, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2024, ντοκιμαντέρ και συμφωνία για την έκδοση βιβλίου.

Το νέο βιβλίο «Woke Is Dead» του Μόργκαν θα κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα, από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins, που ανήκει στην NewsCorp.

Το κανάλι «Piers Morgan Uncensored» στο Youtube, το οποίο προστέθηκε στην πλατφόρμα τον Νοέμβριο του 2021, έφτασε τα δύο εκατομμύρια συνδρομητές τον Νοέμβριο του 2023 και τώρα, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, έχει περίπου 4,2 εκατ. συνδρομές.

Διαβάστε επίσης

ΕΡΤ: «Τσιμπάει» σε τηλεθέαση με τα αθλητικά η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

MEGA NEWS: «Ποδαρικό» σήμερα (7/10) στα ευρωπαϊκά σαλόνια του γυναικείου αθλητισμού υψηλού επιπέδου

«Hotel Elvira»: Ενθουσίασε η νέα σειρά του Mega – Σαρωτικά τα νούμερα στην πρεμιέρα της (Video)