«Hotel Elvira»: Ενθουσίασε η νέα σειρά του Mega – Σαρωτικά τα νούμερα στην πρεμιέρα της (Video)

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (6/10) το «Hotel Elvira», με το τηλεοπτικό κοινό να αγκαλιάζει τη νέα κωμική σειρά του MEGA.

Το πιο ιδιόρρυθμο ξενοδοχείο της ελληνικής τηλεόρασης «υποδέχθηκε» τους πρώτους του πελάτες και τα σχόλια στα social media ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, με τους χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους τόσο για τους χαρακτήρες όσο και τις μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για σπαρταριστές ατάκες.

Ενθουσιώδη τα σχόλια στο Χ

Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη ως κοινό μια χαλαρή κωμωδία, ένα rom-comζ σημερινό και όχι άλλους φόνους, βιασμούς γυναικών κλπ.

Μεγάλο μπόνους ο Μιχάλης Λεβεντογιαννης

Καλή αρχή 🩷 #hotelelvira #hoteλ pic.twitter.com/UrWkbcEZOG — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) October 6, 2025

Περιμένω το #hotelelvira μπας και σκάσει το χαμόγελο στα χείλη μου, όχι άλλο κάρβουνο. — Μαρία ♥️ (@kardasaki) October 6, 2025

Δεν ξέρω για εσάς αλλά έχω γελάσει αρκετά μέχρι τώρα #hotελ — (HP) (@AntoniouHarryP) October 6, 2025

Για να δούμε και το #hotελ. Ελπίζω να έχει και αυτό έξυπνο και ωραίο χιούμορ. Και να μην έχει βέβαια έχει Λεβεντογιάννη. Μεγάλο ατού αυτό. October 6, 2025

Σαρωτικά τα νούμερα στην τηλεθέαση

Ο ενθουσιασμός του τηλεοπτικού κοινού δεν αποτυπώθηκε μόνο στα σχόλια αλλά και στην τηλεθέαση. Η σειρά μπήκε με το… δεξί στη «μάχη» της τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Το Hotel Elvira σημείωσε μέσο όρο 20,7% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 22,5% στο τέταρτο 21:30 – 21:45.

Ακολούθησε το Porto Leone με 17,4% και ο Άγιος Έρωτας με 13,9%. Η Γη της Ελιάς είχε 12,6%, η Φάρμα 11,1%, το Grand Hotel 10,2%, το «Γιατί ρε πατέρα» 9,5%, το Exathlon 6%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,3%, το Παιδί 1,9% και η Ηλέκτρα 1,4%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 19,6%, το Porto Leone 19,1%, η Γη της Ελιάς 16,9%, το Grand Hotel 16,5%, το Hotel Elvira 16,2%, το «Γιατί ρε πατέρα» 9,5%, το Exathlon 7,8%, η Φάρμα 7,2%, η Ηλέκτρα 3,8%, το Παιδί 2,1% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Hotel Elvira – 20,7%

Porto Leone – 17,4%

Άγιος Έρωτας – 13,9%

Γη της Ελιάς – 12,6%

Φάρμα – 11,1%

Grand Hotel – 10,2%

Γιατί ρε πατέρα – 9,5%

Exathlon – 6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,3%

Το Παιδί – 1,9%

Ηλέκτρα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 19,6%

Porto Leone – 19,1%

Γη της Ελιάς – 16,9%

Grand Hotel – 16,5%

Hotel Elvira – 16,2%

Γιατί ρε πατέρα – 9,5%

Exathlon – 7,8%

Φάρμα – 7,2%

Ηλέκτρα – 3,8%

Το Παιδί – 2,1%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%

