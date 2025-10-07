search
07.10.2025 08:37

«The 2Night Show»: Πρεμιέρα για 10η σεζόν έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Έκπληξη ο επόμενος καλεσμένος! (Video)

07.10.2025 08:37
arnaoutogloy-new

Πρεμιέρα για 10η τηλεοπτική σεζόν έκανε χθες (6/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα του έχει προσφέρει το επιτυχημένο late-night show όλα αυτά τα χρόνια.

Λίγο πριν καλέσει στο στούντιο τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τον Θοδωρή Φέρρη, οι οποίοι του έκαναν ποδαρικό φέτος, ο παρουσιαστής θέλησε να πει δυο λόγια στους τηλεθεατές για την επετειακή αυτή σεζόν που ξεκινάει.

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο επίμαχο σκηνικό με τον Τζίμι Κίμελ στην Αμερική και την ολιγοήμερη αναστολή της εκπομπής του, καθώς και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος.

«Οι εκπομπές θα είναι δύο, Δευτέρα και Τρίτη, όχι την Τετάρτη. Θα γίνει χαμός και αυτή τη χρονιά. Κυρίες και κύριοι, το The 2Night Show για 10η χρονιά μόλις ξεκίνησε!» κατέληξε, δίνοντας το σήμα για να ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή της σεζόν.

Μάλιστα, σε ένα σύντομο βίντεο που έπαιξε στον αέρα, ο οικοδεσπότης του The 2Night Show αποκάλυψε πως την επόμενη εβδομάδα, καλεσμένος στην εκπομπή θα είναι, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

