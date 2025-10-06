Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες που «εξερευνούν» τα αυτοάνοσα

Οι επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για “τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή”, ανακοίνωσε η επιτροπή Νόμπελ.

“Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.



One of the immune system’s marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn October 6, 2025

Διαβάστε επίσης:

Μπορεί η σωματική άσκηση να οδηγήσει σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς;

ΕΙΝΑΠ: «Ο υπουργός Υγείας να ζητήσει συγγνώμη από την γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DISARM: To ΕΚΠΑ πρωτοπορεί για την έγκαιρη διάγνωση του «ύπουλου» καρκίνου των ωοθηκών