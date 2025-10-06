search
06.10.2025 13:15

Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες που «εξερευνούν» τα αυτοάνοσα

06.10.2025 13:15
nobel_iatrikis

Οι επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για “τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή”, ανακοίνωσε η επιτροπή Νόμπελ.

“Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

