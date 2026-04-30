search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 00:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας: Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

Με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, 29/4, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας, Muhoozi Kainerugaba, αποκάλυψε ότι έκανε πρόσφατα σε τεστ DNA, το οποίο -όπως υποστηρίζει- έδειξε πως είναι κατά 14% Έλληνας.

«Πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο», τόνισε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει ταξίδι στην Ελλάδα και γράφοντας αστειευόμενος ότι «ελπίζω να μη μου ζητήσουν βίζα».

Ο Kainerugaba, γιος του προέδρου της χώρας, Γιοουέρι Μουσεβένι, ανέλαβε την ηγεσία του στρατού τον Μάρτιο του 2024, κατόπιν διορισμού από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γενετικό του προφίλ περιλαμβάνει επίσης καταγωγή κατά 19% από τη Σομαλία, και 7% από την Αγγλία, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό αναφέρει ότι αποτελεί κρατικό μυστικό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OLOMELEIA_VOULI
ΕΛΛΑΔΑ

Muhoozi-Kainerugaba
ΚΟΣΜΟΣ

arsenal atletico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

trump2 new
ΚΟΣΜΟΣ

gada
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kopsimo-louloudiou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

seismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 00:42
OLOMELEIA_VOULI
ΕΛΛΑΔΑ

Muhoozi-Kainerugaba
ΚΟΣΜΟΣ

arsenal atletico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3