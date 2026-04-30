Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας:  Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

Με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, 29/4, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας, Muhoozi Kainerugaba, αποκάλυψε ότι έκανε πρόσφατα σε τεστ DNA, το οποίο -όπως υποστηρίζει- έδειξε πως είναι κατά 14% Έλληνας.

«Πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο», τόνισε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει ταξίδι στην Ελλάδα και γράφοντας αστειευόμενος ότι «ελπίζω να μη μου ζητήσουν βίζα».

Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Ο Kainerugaba, γιος του προέδρου της χώρας, Γιοουέρι Μουσεβένι, ανέλαβε την ηγεσία του στρατού τον Μάρτιο του 2024, κατόπιν διορισμού από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γενετικό του προφίλ περιλαμβάνει επίσης καταγωγή κατά 19% από τη Σομαλία, και 7% από την Αγγλία, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό αναφέρει ότι αποτελεί κρατικό μυστικό.

7% English…believe it or not. April 29, 2026

