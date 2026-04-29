WP: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Άλεν πυροβόλησε τους πράκτορες τη νύχτα της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Η Washington Post εξέτασε οπτικό υλικό από τη νύχτα της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, και κατέληξε ότι δεν προκύπτει ένδειξη πως ο Κόουλ Τόμας Άλεν πυροβόλησε κατά πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, τη στιγμή που οι Αρχές τον κατηγορούν ότι άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα.

Βίντεο υψηλής ανάλυσης που εξέτασε η WP καταγράφει τη στιγμή που ο 31χρονος σηκώνει κυνηγετικό όπλο προς την κατεύθυνση αξιωματικού, ο οποίος λίγο αργότερα τον πυροβολεί. Το υλικό προέρχεται από κάμερα τοποθετημένη πάνω από το σημείο ελέγχου ασφαλείας, έξω από την αίθουσα όπου έλαβε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

Το επίμαχο απόσπασμα διαρκεί περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα και δείχνει τον Άλεν να ξεπροβάλλει από μια πόρτα, να τρέχει περίπου 20 μέτρα και να χάνεται από το κάδρο της κάμερας. Αμέσως μετά, ο 31χρονος έπεσε στο δάπεδο στην κορυφή σκάλας που οδηγεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Washington Hilton, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ο Τραμπ, κοντά στον αντιπρόεδρο Βανς και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Το συγκεκριμένο βίντεο, που έχει καλύτερη ανάλυση από το υλικό που είχε δημοσιεύσει ο Τραμπ το ίδιο βράδυ, δεν αποτυπώνει όλους τους πυροβολισμούς που αναφέρθηκαν στο περιστατικό. Την ίδια ώρα, η WP επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο Άλεν πυροβόλησε, παρότι κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα. Συγκεκριμένα, δεν διακρίνεται λάμψη από την κάννη πριν ο 31χρονος βγει από το πλάνο.

Αντίθετα, το υλικό δείχνει τον αστυνομικό να αντιδρά μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, να τραβά το όπλο του και να πυροβολεί τον 31χρονο τέσσερις φορές. Τρεις από τις βολές φαίνεται να κατευθύνονται προς άλλους εργαζόμενους ασφαλείας, καθώς ο Άλεν κινείται δίπλα τους.

Οι Αρχές, από την πλευρά τους, έχουν καταθέσει ότι οι πράκτορες άκουσαν «έναν δυνατό πυροβολισμό» τη στιγμή που ο Άλεν έτρεχε κρατώντας καραμπίνα μέσα από το σημείο ελέγχου. Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε στο στήθος, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ στη συνέχεια ανταπέδωσε πυρά, ρίχνοντας κατά του δράστη «πολλές φορές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άλεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ και για πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εγκλήματος. Κατά το περιστατικό ο ίδιος δεν τραυματίστηκε.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν σχολίασε την έρευνα της εφημερίδας, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι οι επιχειρησιακές της μέθοδοι είναι δοκιμασμένες. Τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι εντοπίστηκε κάλυκας στο όπλο του κατηγορούμενου και ότι οι ερευνητές θεωρούν πιθανό να έχει υπάρξει πυροβολισμός, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την προέλευση της σφαίρας που χτύπησε τον πράκτορα.

Καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης

Λίγο μετά τις 20:30, ο Άλεν εμφανίζεται από πλαϊνή είσοδο και κινείται προς το σημείο ελέγχου, με το όπλο στραμμένο προς το έδαφος. Στο κάδρο διακρίνονται τουλάχιστον εννέα μέλη ασφαλείας: Δύο ασχολούνται με αποσυναρμολόγηση μαγνητικής πύλης, ενώ οι υπόλοιποι καταγράφονται ακουμπισμένοι σε τοίχο, χωρίς να έχουν αντιληφθεί, όπως φαίνεται, την προσέγγιση του 31χρονου.

Μόνο ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας αντιδρά. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός κινείται προς το όπλο του Άλεν την ώρα που εκείνος πλησιάζει τη μαγνητική πύλη. Και οι δύο υψώνουν σχεδόν ταυτόχρονα τα όπλα τους, όμως στο βίντεο καταγράφονται μόνο οι πυροβολισμοί του αστυνομικού. Δεν παρατηρείται ένδειξη τραυματισμού του κατά τη διάρκεια του σχετικού clip.

Στο ίδιο απόσπασμα φαίνονται τέσσερις λάμψεις από το όπλο του αξιωματικού πριν χαθεί από το πλάνο, με την τέταρτη βολή να συμπίπτει χρονικά με τη στιγμή που ο Άλεν βγαίνει εκτός κάδρου.

