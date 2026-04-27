Στο «αντι-Τραμπ» κλίμα ψάχνουν το κίνητρο για την επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το μανιφέστο του δράστη

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο των αντι-Τραμπ συναισθημάτων να αποτέλεσε το κίνητρο για τον δράστη που επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου ήταν παρόντες ο πρόεδρος των ΗΠΑ και κορυφαία μέλη της κυβέρνησής του.

Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο δράστης πιθανότατα στόχευε τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. «Πιστεύουμε, με βάση μόνο μια πολύ προκαταρκτική εκτίμηση να κατανοήσουμε τι συνέβη, ότι στόχευε μέλη της κυβέρνησης», δήλωσε ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο ύποπτος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση αφού αναχαιτίστηκε από μέλη των αρχών επιβολής του νόμου καθώς έτρεχε μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου, πρόκειται να οδηγηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, πυροδότηση με πυροβόλο όπλο και απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου, αλλά ο Μπλανς είπε ότι ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας, μπορεί επίσης να κατηγορηθεί για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ.

Οι ερευνητές αξιολογούν ένα μανιφέστο που φέρεται να έχει γραφτεί από τον ύποπτο, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Tόρανς της Καλιφόρνια. Στο φερόμενο μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύθηκε πλήρως από την New York Post, ο Άλεν δημιούργησε μια λίστα στόχων για την επίθεση, με κατάταξη από την υψηλότερη έως τη χαμηλότερη προτεραιότητα, με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ στην κορυφή.

Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στον Guardian ότι το μανιφέστο που δημοσίευσε η Post ήταν αυθεντικό.

Ο ύποπτος ένοπλος είχε γράψει επιστολές που απαριθμούσαν τα παράπονά του κατά της κυβέρνησης στα μέλη της οικογένειάς του περίπου 10 λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο Associated Press. Ένας συγγενής, που επιβεβαιώθηκε από τους αξιωματούχους αυτούς ότι είναι ο αδελφός του Άλεν, επικοινώνησε με την αστυνομία στο New London του Κονέκτικατ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ύποπτος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton πριν συλληφθεί.

Ο Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα καθώς εκτυλίσσονταν το περιστατικό. Ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που δέχτηκε πυροβολισμό γλίτωσε τα χειρότερα επειδή η σφαίρα χτύπησε το προστατευτικό γιλέκο του, δήλωσε ο Τραμπ.

Το AP ανέφερε ότι ο δράστης αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος», κάτι που ταιριάζει με το κείμενο στο μανιφέστο που δημοσίευσε η New York Post.

Σε δήλωση προς το AP, το αστυνομικό τμήμα του New London ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του στις 10:49 μ.μ., περίπου δύο ώρες μετά τους πυροβολισμούς, ένα άτομο που ήθελε να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με αυτό. Το αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι στη συνέχεια ειδοποίησε αμέσως τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου.

Το μανιφέστο που δημοσιεύει η Post ξεκινά με συγγνώμες προς όσους γνώριζαν τον ύποπτο και απαριθμεί τα κίνητρά του για τους πυροβολισμούς. Ανέφερε ότι ο δράστης στόχευσε αξιωματούχους της κυβέρνησης, με εξαίρεση τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Το μανιφέστο αναφέρει επίσης ότι οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας θα είναι στόχοι μόνο εάν είναι απαραίτητο και ότι η ασφάλεια του ξενοδοχείου, η αστυνομία του Καπιτωλίου και η εθνοφρουρά θα ταξινομούνται ως «μη στόχοι εάν είναι δυνατόν» (δηλαδή, εκτός αν με πυροβολήσουν). Οι υπάλληλοι και οι επισκέπτες του ξενοδοχείου δεν ήταν στόχοι.

«Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», αναφέρει η επιστολή. «Αυτό που κάνουν οι εκπρόσωποί μου με αντικατοπτρίζει. Και δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να μου καλύψει τα χέρια με τα εγκλήματά του».

«Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά. Είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», αναφέρει αργότερα.

Ενώ το μανιφέστο δεν αναφέρεται ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται σε παράπονα για μια σειρά από ενέργειες της κυβέρνησης και πρόσφατα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων των ΗΠΑ σε πλοία λαθρεμπορίου ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό.

Γράφει αργότερα: «Βιώνω οργή σκεπτόμενος όλα όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση».

Σε συνέντευξή του στο 60 Minutes την Κυριακή, ο Τραμπ περιέγραψε τον δράστη ως «άρρωστο άτομο» και κατηγόρησε τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ ότι ήταν «ντροπή» η ανάγνωση τμημάτων του μανιφέστου στον αέρα.

Ο πρόεδρος περιέγραψε τα γεγονότα της νύχτας με ήπιο τόνο, λέγοντας ότι δεν ένιωθε ιδιαίτερα ανήσυχος καθώς εξελισσόταν.

«Δεν ανησυχούσα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη όταν ρωτήθηκε πόσο ανησυχούσε για πιθανούς τραυματισμούς αφού άκουσε τους πυροβολισμούς. «Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο».

Ο Άλεν πιστεύεται ότι ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου έκανε check in ως φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο ημέρες νωρίτερα όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν ανακρίνει την αδελφή του Άλεν στο Μέριλαντ, η οποία είπε στους ερευνητές ότι ο αδελφός της είχε αγοράσει πολλά νόμιμα όπλα από ένα κατάστημα όπλων της Καλιφόρνια και τα είχε αποθηκεύσει στο σπίτι των γονιών τους στο Τόρανς χωρίς να το γνωρίζουν, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

