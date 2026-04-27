Nord: Πώς το ρωσικό σούπερ γιοτ κατάφερε να διασχίσει το αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ

Ένα σούπερ γιοτ που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις, διέσχισε το Στενό του Ορμούζ το Σάββατο, ένα από τα πολύ λίγα πλοία που διέσχισαν την αποκλεισμένη ναυτιλιακή λωρίδα στην καρδιά της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Το Nord – ένα γιοτ μήκους 142 μέτρων (465 ποδιών) αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων – απέπλευσε από μια μαρίνα του Ντουμπάι περίπου στις 14:00 GMT την Παρασκευή, διέσχισε το στενό το Σάββατο το πρωί και έφτασε στο Μουσκάτ νωρίς την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Δεν είναι σαφές πώς το πλοίο αναψυχής απέκτησε άδεια να χρησιμοποιήσει τη διαδρομή. Από τον Φεβρουάριο, το Ιράν έχει περιορίσει σοβαρά την κυκλοφορία μέσω του στενού, το οποίο συνήθως διαχειρίζεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ένας εκπρόσωπος του μεγιστάνα του χάλυβα Μορντάσοφ αρνήθηκε να σχολιάσει τη Δευτέρα.

Μόλις λίγα, κυρίως εμπορικά πλοία, διέρχονται καθημερινά από την κρίσιμη πλωτή οδό στην είσοδο του Κόλπου, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διατηρούν σε ισχύ τον αποκλεισμό του στενού. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του μέσου όρου των 125 έως 140 ημερήσιων διελεύσεων πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε αντίμετρο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Η Ρωσία και το Ιράν είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι και έχουν γίνει πιο στενοί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μέσω μιας συνθήκης του 2025 που ενίσχυσε τη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών και της ασφάλειας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε στη Ρωσία για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα, μετά από συζητήσεις με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Ομάν το Σαββατοκύριακο.



Ο Μορντάσοφ, γνωστός για τις στενές του σχέσεις με τον Πούτιν, δεν αναφέρεται επίσημα ως ιδιοκτήτης του Nord. Ωστόσο, τα δεδομένα αποστολής και τα ρωσικά εταιρικά αρχεία από το 2025 δείχνουν ότι το πλοίο καταχωρήθηκε σε ρωσική εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022. Αυτή η εταιρεία είναι καταχωρημένη στη ρωσική πόλη Τσερέποβετς, όπου είναι επίσης καταχωρημένη η χαλυβουργία Severstal του Μορντάσοφ.

According to ship tracking data an Russian oligarchs super yacht "The Nord" was able to cross the Strait of Hormuz recently departing Dubai on the 24th and being allowed by the IRGC to safely passage.



Ο Μορντάσοφ ήταν μεταξύ πολλών Ρώσων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για τους δεσμούς τους με τον Πούτιν. Ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ στον κόσμο, το Nord διαθέτει 20 καμπίνες, πισίνα, ελικοδρόμιο και υποβρύχιο, σύμφωνα με το Superyacht Times.

