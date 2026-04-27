Ο… Salad man: Νεοϋορκέζος συνέχισε να τρώει τη σαλάτα του μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου 

Πέφτουν πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κα όλοι τρέχουν να καλυφθούν… δηλαδή όχι και όλοι…

Έναν καλεσμένο στο δείπνο του Λευκού Οίκου την ώρα του πανικού και της αναταραχής η κάμερα του CNN τον κατέγραψε να κάθεται ήσυχα στο τραπέζι του και να τρώει τη σαλάτα του.

Ο Michael Glantz, κορυφαίος ατζέντης του Creative Artists Agency σχολίασε πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πέσει στο πάτωμα παρ΄ ότι άκουσε τους πυροβολισμούς έξω από την αίθουσα δεξιώσεων.

«Είμαι Νεοϋορκέζος. Κάθε μέρα καθημερινά με σειρήνες… Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που πετάγονται πάνω από τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να παρακολουθήσω», δήλωσε στους New York Times.

Και συνέχισε, με μια δόση χιούμορ: «Πολλοί άνθρωποι μού είπαν: “Γιατί δεν έπεσες στο πάτωμα; Όλοι οι άλλοι στο τραπέζι σου και στην αίθουσα ήταν στο πάτωμα”. Πρώτον, έχω πρόβλημα στη μέση. Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα, και αν το έκανα, θα έπρεπε να φέρουν κόσμο για να με σηκώσει. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βάλω το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Hilton. Δεν γινόταν».

The guy who went viral for casually eating a salad in the aftermath of the shooting at the White House Correspondents' Dinner is speaking out about his sudden internet fame … and his appetite.

Ο Michael Glantz δεν ενοχλείται καθόλου που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, όπου τον αποκαλούν «salad man».

WHCInsider Editor @haddadmedia identifies the man eating salad while people ducked for cover at Saturday night's White House Correspondents' Dinner: CAA's Michael Glantz

Όσο για την σαλάτα, ήταν… μπουράτα.

