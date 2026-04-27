Έγλειψε καλαμάκι, το έβαλε πίσω στο αυτόματο μηχάνημα και κινδυνεύει με φυλάκιση

Κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης απαγγέλθηκαν σε έναν 18χρονο Γάλλο στη Σιγκαπούρη, όπου κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης, επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιάν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου την ώρα που το έκανε αυτό, μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες στο Instagram, γνωρίζοντας ότι αυτό «θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να προκληθεί ταλαιπωρία στο κοινό», αναφέρεται στα έγγραφα αυτά.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει με την επιβολή ποινής φυλάκισης έως και τριών μηνών και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Επίσης διώκεται για πρόκληση αναστάτωσης, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι γνώριζε πως η πράξη του θα μπορούσε να προκαλέσει «απώλεια ή αδικαιολόγητες ζημιές» στην iJooz, την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το μηχάνημα αυτό και αναγκάστηκε να αντικαταστήσει σ’ αυτό 500 καλαμάκια. Για την κατηγορία αυτή μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών και σε καταβολή προστίμου.

Στις 22 Μαΐου προβλέπεται να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Σιγκαπούρης The Straits Times, το βίντεο του νεαρού άνδρα «έγινε γρήγορα viral, σοκάροντας και ανησυχώντας τους χρήστες του διαδικτύου».

Μερτς: «Οι Φρουροί της Επανάστασης ταπεινώνουν τις ΗΠΑ, είναι ισχυρότεροι απ’ ότι πιστεύαμε»

Επίθεση στο δείπνο Τραμπ – Στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες ο συλληφθείς – «Δεν συνεργάζεται», λένε οι αρχές

Σάλος με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ: Η φωτογραφία που τον δείχνει να βάζει την έγκυο γυναίκα του ως «ασπίδα» (video)