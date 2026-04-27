search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

27.04.2026 15:23

Έγλειψε καλαμάκι, το έβαλε πίσω στο αυτόματο μηχάνημα και κινδυνεύει με φυλάκιση

Κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης απαγγέλθηκαν σε έναν 18χρονο Γάλλο στη Σιγκαπούρη, όπου κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης, επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιάν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου την ώρα που το έκανε αυτό, μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες στο Instagram, γνωρίζοντας ότι αυτό «θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να προκληθεί ταλαιπωρία στο κοινό», αναφέρεται στα έγγραφα αυτά.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει με την επιβολή ποινής φυλάκισης έως και τριών μηνών και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Επίσης διώκεται για πρόκληση αναστάτωσης, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι γνώριζε πως η πράξη του θα μπορούσε να προκαλέσει «απώλεια ή αδικαιολόγητες ζημιές» στην iJooz, την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το μηχάνημα αυτό και αναγκάστηκε να αντικαταστήσει σ’ αυτό 500 καλαμάκια. Για την κατηγορία αυτή μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών και σε καταβολή προστίμου.

Στις 22 Μαΐου προβλέπεται να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Σιγκαπούρης The Straits Times, το βίντεο του νεαρού άνδρα «έγινε γρήγορα viral, σοκάροντας και ανησυχώντας τους χρήστες του διαδικτύου».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3