ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:15
27.04.2026 14:30

Επίθεση στο δείπνο Τραμπ – Στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες ο συλληφθείς – «Δεν συνεργάζεται», λένε οι αρχές

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέβαλε στο δείπνο των Ανταποκριτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον και άνοιξε πυρ παρουσία του Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στόχο να δολοφονήσει τον Τραμπ και ανώτατα στελέχη της διοίκησης, κάτι που – εάν επιβεβαιωθεί – θα αποτελέσει την τρίτη απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου μέσα σε δύο χρόνια.

Αναμένεται να του ασκηθούν βαριές κατηγορίες για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ο συλληφθείς αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έκανε την επίθεση.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στο NBC News, κάτι που εξάλλου παραδέχτηκε και ο 31χρονος από την Καλιφόρνια.

Ο Τραμπ, ο οποίος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου στην Ουάσινγκτον από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ανήρτησε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να δείχνουν τον ένοπλο να επιχειρεί να περάσει τρέχοντας από σημείο ελέγχου, έναν όροφο πάνω από τον χώρο όπου διεξαγόταν το δείπνο.

Μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου. Ο πρόεδρος δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες που τον δείχνουν ακινητοποιημένο στο πάτωμα του ξενοδοχείου, δεμένο με χειροπέδες.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «60 Minutes», ο Τραμπ εμφανίστηκε ψύχραιμος: «Δεν ανησύχησα. Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε θύματα κατά τη διάρκεια του χάους.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο.

Στον χώρο βρίσκονταν, εκτός από τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές και εκατοντάδες επίσημοι προσκεκλημένοι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από πτώση δίσκου, πριν συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η εκδήλωση να επαναπρογραμματιστεί εντός ενός μήνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς δέχθηκε πυρά στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ: Η φωτογραφία που τον δείχνει να βάζει την έγκυο γυναίκα του ως «ασπίδα» (video)

Ρωσία: «Αργοπορημένη» χιονοθύελλα «χτύπησε» τη Μόσχα (photos)

Υπουργός Τουρισμού Ισπανίας: «Κλείστε τώρα αεροπορικά εισιτήρια για διακοπές γιατί θα ανέβουν οι τιμές λόγω Μέσης Ανατολής»

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ραφήνας

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

