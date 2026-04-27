Επίθεση στο δείπνο Τραμπ – Στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες ο συλληφθείς – «Δεν συνεργάζεται», λένε οι αρχές

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέβαλε στο δείπνο των Ανταποκριτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον και άνοιξε πυρ παρουσία του Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στόχο να δολοφονήσει τον Τραμπ και ανώτατα στελέχη της διοίκησης, κάτι που – εάν επιβεβαιωθεί – θα αποτελέσει την τρίτη απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου μέσα σε δύο χρόνια.

Αναμένεται να του ασκηθούν βαριές κατηγορίες για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ο συλληφθείς αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έκανε την επίθεση.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στο NBC News, κάτι που εξάλλου παραδέχτηκε και ο 31χρονος από την Καλιφόρνια.

Ο Τραμπ, ο οποίος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου στην Ουάσινγκτον από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ανήρτησε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να δείχνουν τον ένοπλο να επιχειρεί να περάσει τρέχοντας από σημείο ελέγχου, έναν όροφο πάνω από τον χώρο όπου διεξαγόταν το δείπνο.

Μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου. Ο πρόεδρος δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες που τον δείχνουν ακινητοποιημένο στο πάτωμα του ξενοδοχείου, δεμένο με χειροπέδες.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «60 Minutes», ο Τραμπ εμφανίστηκε ψύχραιμος: «Δεν ανησύχησα. Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε θύματα κατά τη διάρκεια του χάους.

"I'm a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it's almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional."

"It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic…" @POTUS: "It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for them…I was surrounded by great people, and I probably…"

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο.

Στον χώρο βρίσκονταν, εκτός από τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές και εκατοντάδες επίσημοι προσκεκλημένοι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από πτώση δίσκου, πριν συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η εκδήλωση να επαναπρογραμματιστεί εντός ενός μήνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς δέχθηκε πυρά στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Διαβάστε επίσης:

