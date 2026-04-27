Σάλος με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ: Η φωτογραφία που τον δείχνει να βάζει την έγκυο γυναίκα του ως «ασπίδα» (video)

Ενα καρέ από την εκκένωση στην αίθουσα που διοργανώνονταν η δεξίωση των ξένων ανταποκριτών, έγινε viral για τους λάθος λόγους.

«Πρωταγωνιστής» ο σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, ο οποίος σε ένα φωτογραφικό καρέ φαίνεται να χρησιμοποιεί ως «ασπίδα» την έγκυο σύζυγό του Κέιτι, την ώρα που πέφτουν οι πυροβολισμοί.

Η εικόνα προκάλεσε… χαμό στα σόσιαλ και έντονη αντίδραση από τους Δημοκρατικούς που τον κάλεσαν να παραιτηθεί.

Ο ίδιος βέβαια διέψευσε πως κρύφτηκε πίσω από τη σύζυγό του, κάνοντας ακριβώς το αντίθετο. Προσπαθούσε να την βγάλει με ασφάλεια και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εκτός αίθουσας.

H εικόνα είναι λίγα βήματα πριν βγει από την αίθουσα, ενώ βίντεο αποτυπώνει τις κινήσεις του Μίλερ πριν από αυτό το καρέ.

Stephen Miller uses his pregnant wife as a shield



Let that sink in#DonaldTrump #WhiteHouse pic.twitter.com/xs1qttMxBn — Surajit (@surajit_ghosh2) April 26, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: «Αργοπορημένη» χιονοθύελλα «χτύπησε» τη Μόσχα (photos)



Υπουργός Τουρισμού Ισπανίας: «Κλείστε τώρα αεροπορικά εισιτήρια για διακοπές γιατί θα ανέβουν οι τιμές λόγω Μέσης Ανατολής»

Οι Βρετανοί θέλουν τον… Αρκούδο Paddington στα νέα τους χαρτονομίσματα – Οι κορυφαίες προτάσεις του κοινού