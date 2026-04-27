Οι Βρετανοί θέλουν τον… Αρκούδο Paddington στα νέα τους χαρτονομίσματα – Οι κορυφαίες προτάσεις του κοινού

Ο Ντέβιντ Ατένμπορο, ο Αρκούδος Πάντινγκτον και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών ιδεών που πρότειναν οι Βρετανοί για τα νέα σχέδια των χαρτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αίτημα που υπέβαλε το πρακτορείο ειδήσεων Press Association (PA) επικαλούμενο τον νόμο περί Ελευθερίας στην Πληροφόρηση (FOI), αφού η θεματολογία της άγριας ζωής, που ανακοινώθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας, επικρίθηκε ως «woke» από τον επικεφαλής του κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, αποκάλυψε τις πιο αγαπημένες προτάσεις του κοινού.

Ο Τσώρτσιλ, η μορφή του οποίου αποτυπώνεται ήδη στο χαρτονόμισμα των 5 λιρών, ήταν η τέταρτη πιο δημοφιλής ιδέα.

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, παρουσιαστής και φυσιοδίφης που τον επόμενο μήνα θα γιορτάσει τα 100α γενέθλιά του, ήταν επίσης από τις κορυφαίες προτάσεις.

Περισσότερες από 1.000 ιδέες σχετίζονταν με το θέμα της άγριας ζωής, κάτι που κατέστησε το θέμα αυτό το πλέον δημοφιλές.

Ο Αρκούδος Πάντινγκτον, οι σκύλοι-οδηγοί και o γνωστός ψευδοπλάτανος Sycamore Gap, που κόπηκε παρανόμως τον Σεπτέμβριο του 2023, ήταν επίσης μεταξύ των πιο αγαπημένων προτάσεων. Στις ιδέες περιλαμβάνονταν επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), κάστρα και καθεδρικοί ναοί.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση τον περασμένο μήνα ότι τα χαρτονομίσματα θα απεικονίζουν την άγρια ζωή, ο Φάρατζ δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Τσώρτσιλ με την «εικόνα ενός κάστορα» είναι ο ορισμός του «woke».

Η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπέιντενοκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η αντικατάσταση προσώπων, όπως του Τσώρτσιλ, ισοδυναμεί με το να «σβήνουμε την ιστορία μας».

Η ίδια δήλωσε: «Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουν πιο ιστορικές προσωπικότητες στα χαρτονομίσματα. Θα ήθελα πολύ να δω τη Μάργκαρετ Θάτσερ σε ένα χαρτονόμισμα. Νομίζω ότι ήταν η σπουδαιότερη πρωθυπουργός της Βρετανίας σε καιρό ειρήνης».

«Η αλλαγή των εικόνων προκειμένου να βάλουν άγρια ζώα σε αυτές είναι κάτι ανόητο. Σε καμία περίπτωση δεν το στηρίζω», πρόσθεσε η ίδια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας κάλεσε τους πολίτες να υποβάλουν τις δικές τους ιδέες πέρυσι τον Ιούλιο.

Η τράπεζα ζήτησε επίσης από το κοινό να επιλέξει τα θέματα στη διάρκεια μια περιόδου διαβούλευσης, συγκεντρώνοντας πάνω από 44.000 απαντήσεις, από μια λίστα επιλογών, όπως φύση, αρχιτεκτονική και τοπόσημα, ιστορικές προσωπικότητες, τέχνες, πολιτισμός και αθλητισμός, καινοτομία και αξιοσημείωτα ορόσημα.

Η φύση ήταν το κορυφαίο θέμα, με το 60% των συμμετεχόντων να την επιλέγουν ως ένα από τα αγαπημένα τους.

Μια ακόμα διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί φέτος το καλοκαίρι για να αποφασιστεί ποιες εικόνες της άγριας ζωής θα αποτυπωθούν στα χαρτονομίσματα.

Τα τραπεζογραμμάτια που είναι σε κυκλοφορία φέρουν είτε το πορτρέτο του βασιλιά ή της εκλιπούσας βασίλισσας Ελίζαμπεθ, με τον Τσώρτσιλ να εικονίζεται στην πίσω πλευρά του χαρτονομίσματος των 5 λιρών, την Τζέιν Όστιν σε αυτό των 10 λιρών, τον Τζ. Μ. Ο. Τέρνερ στο χαρτονόμισμα των 20 λιρών και τον Άλαν Τούρινγκ στο χαρτονόμισμα των 50 λιρών.

Η Βικτόρια Κλίλαντ, στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας που είναι υπεύθυνη για την έκδοση τραπεζογραμματίων, δήλωσε: «Χάρηκα ιδιαιτέρως από το επίπεδο της συμμετοχής του κοινού στη διάρκεια της διαβούλευσης για τη θεματολογία στα χαρτονομίσματα πέρυσι. Η ανταπόκριση υπογραμμίζει πόσο σημαντικά παραμένουν τα χαρτονομίσματα για τους ανθρώπους».

«Ο βασικός παράγοντας για την εισαγωγή νέων τραπεζογραμματίων είναι πάντα να αυξηθεί η ανθεκτικότητα στην παραχάραξη, αλλά δίνει επίσης μια ευκαιρία να τιμηθούν διαφορετικές πτυχές του Ηνωμένου Βασιλείου».

