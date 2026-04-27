search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 10:34

Ουάσιγκτον: Γιατί η ασφάλεια φυγάδευσε πρώτα τον Βανς και μετά τον Τραμπ (video) – Οι θεωρίες συνωμοσίας και το πρωτόκολλο

Από τα πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν το βράδυ της δεξίωσης των ξένων ανταποκριτών, τη στιγμή των πυροβολισμών και της εκκένωσης ένα έγινε viral και άνοιξε θεωρίες συνομωσίας.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που βρίσκονταν στον χώρο, φυγάδευσαν πρώτα τον Τζέι Ντι Βανς (και μάλιστα… σηκωτό) και μετά το ζεύγος Τραμπ, κάτι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση.

Στα σόσιαλ γράφτηκαν δεκάδες θεωρίες, με κορυφαία ότι ήθελαν να διασφαλίσουν ότι ο Βανς θα είναι ζωντανός για να διαδεχτεί τον Τραμπ.

Η αλήθεια ωστόσο είναι πολύ πιο απλή…

Οπως ξεκαθάρισε η Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για άμεση εκκένωση σε τέτοια περιστατικά. Πρώτα απομακρύνουν τους προστατευόμενους στόχους (πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ), αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για το ποιον θα σώσουν πρώτο.

Το ποιος θα… γλιτώσει πριν από όλους, εξαρτάται από τα εξής:

  • πού βρίσκεται μέσα στον χώρο
  • ποια ομάδα πρακτόρων είναι πιο κοντά
  • ποια έξοδος είναι ασφαλής εκείνη τη στιγμή

Επομένως, είναι καθαρά θέμα… logistics και ασφάλειας και όχι κάποιας επιλογής ή κάποιας προτεραιότητας που θέτουν στα πρόσωπα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
1 / 3