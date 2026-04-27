Ουάσιγκτον: Γιατί η ασφάλεια φυγάδευσε πρώτα τον Βανς και μετά τον Τραμπ (video) – Οι θεωρίες συνωμοσίας και το πρωτόκολλο

Από τα πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν το βράδυ της δεξίωσης των ξένων ανταποκριτών, τη στιγμή των πυροβολισμών και της εκκένωσης ένα έγινε viral και άνοιξε θεωρίες συνομωσίας.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που βρίσκονταν στον χώρο, φυγάδευσαν πρώτα τον Τζέι Ντι Βανς (και μάλιστα… σηκωτό) και μετά το ζεύγος Τραμπ, κάτι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση.

Donald Trump and JD Vance were evacuated from the White House Correspondents' Dinner after reported gunfire near the venue, prompting a major security response#donaldtrump #jdvance #attack #shooter #trendingnow pic.twitter.com/Rmr5DWocHQ — America (@Americagrand0) April 26, 2026

Στα σόσιαλ γράφτηκαν δεκάδες θεωρίες, με κορυφαία ότι ήθελαν να διασφαλίσουν ότι ο Βανς θα είναι ζωντανός για να διαδεχτεί τον Τραμπ.

Η αλήθεια ωστόσο είναι πολύ πιο απλή…

Οπως ξεκαθάρισε η Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για άμεση εκκένωση σε τέτοια περιστατικά. Πρώτα απομακρύνουν τους προστατευόμενους στόχους (πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ), αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για το ποιον θα σώσουν πρώτο.

Το ποιος θα… γλιτώσει πριν από όλους, εξαρτάται από τα εξής:

πού βρίσκεται μέσα στον χώρο

ποια ομάδα πρακτόρων είναι πιο κοντά

ποια έξοδος είναι ασφαλής εκείνη τη στιγμή

Επομένως, είναι καθαρά θέμα… logistics και ασφάλειας και όχι κάποιας επιλογής ή κάποιας προτεραιότητας που θέτουν στα πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης:

