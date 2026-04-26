Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ, απομακρύνθηκε εσπευσμένα ο Τραμπ (Video/Photos)

Συναγερμός σήμανε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το βράδυ του Σαββάτου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να απομακρυνθεί εσπευσμένα από τον χώρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε από μυστικούς πράκτορες λίγο μετά τους πυροβολισμούς.

Replay video of shots being heard and President Trump and the rest of the stage being evacuated from the WHCA Dinner. pic.twitter.com/t908J3v47b — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 26, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε σήμερα λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου».

White House Shooting: US President Donald Trump shares picture of suspected shooter on Truth Social#WhiteHouseShooting pic.twitter.com/dcOPoDG1FM — NDTV (@ndtv) April 26, 2026

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ’ αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον.

Ο αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης πυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε αμέσως γνωστή, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας».

«Πολυάριθμα όπλα»

Λίγο πριν απ’ αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

«Κάτω! Κάτω!»

Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!».

Οι συνδαιτυμόνες αμέσως αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα, πολλοί απ’ αυτούς κρατώντας πάντως υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Μία σύλληψη

Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν τότε πολύ γρήγορα και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας. Η ατμοσφαιρική μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.

JUST IN: Authorities have identified a 31-year-old man from Torrance, California, as the suspect in the White House Correspondents’ Dinner shooting.



The individual believed to be the shooter has been taken into custody. pic.twitter.com/qehr2EwxVj — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη δουλειά των υπηρεσιών ασφαλείας.

Αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

Η ένωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει αυτό το δείπνο πολιτικών και δημοσιογράφων στο οποίο συμμετέχουν κάθε άνοιξη εκατοντάδες πρόσωπα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται αδιάκοπα στον Τύπο, παρευρισκόταν για πρώτη φορά ως πρόεδρος.

«Ο ένοπλος άνδρας είχε περάσει την ασφάλεια όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί»

Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη, ο ένοπλος άνδρας είχε ήδη περάσει το σημείο ελέγχου ασφαλείας τη στιγμή που εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Η γυναίκα ανέφερε ότι τον είδε να πέφτει στο έδαφος αφού πυροβολήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας.

Κατά την περιγραφή της, ο άνδρας είχε πάνω του ένα τουφέκι και γεμιστήρες περασμένους στον ώμο του, γεγονός που τον καθιστούσε βαριά οπλισμένο και επικίνδυνο. Η μάρτυρας δήλωσε στο CNN ότι άκουσε τρεις πυροβολισμούς να κατευθύνονται προς τον δράστη από την ασφάλεια του χώρου.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο ίδιος ο ένοπλος πρόλαβε να πυροβολήσει, καθώς η αυτόπτης μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν προηγήθηκαν δικοί του πυροβολισμοί. Οι δυνάμεις ασφαλείας έδρασαν αστραπιαία και εξουδετέρωσαν τον δράστη.

