Πέτρος Συρίγος για το σοβαρό τροχαίο: Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα την ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο (videos)

Σην κατάσταση της υγείας του μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε, αναφέρθηκε ο Πέτρος Συρίγος, ενημερώνοντας ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται σπίτι του, ωστόσο τόνισε ότι δεν αισθάνεται λειτουργικός.

Ο σεφ δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube απόσπασμα του οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο μίλησε για το ατύχημα που είχε με τη μηχανή του πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Όπως εξήγησε η περιπέτεια αυτή τον ανάγκασε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα σχετικά με την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής του.

Ο Πέτρος Συρίγος, που το τελευταίο διάστημα απέχει από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου εμφανίζεται, εμφανίστηκε με δεμένο το χέρι του και δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναρρώνει στο σπίτι μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες, στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε». Στη λεζάντα της δημοσίευσής του σημείωσε: «Το τροχαίο που με έκανε να δω αλλιώς τη ζωή. Έχω πολύ καιρό να εμφανιστώ και είπα να κάνω ένα βίντεο στο YouTube όπου τα αναφέρω όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας».

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