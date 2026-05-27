ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:30
27.05.2026 12:11

Απών από την εκπομπή της Καινούργιου ο Πέτρος Συρίγος – Σοβαρό τροχαίο για τον σεφ (Video)

Απών από το «Super Κατερίνα» ήταν ο Πέτρος Συρίγος, το πρωί της Τετάρτης (27/5), με την Κατερίνα Καινούργιου να εξηγεί κατά την έναρξη της εκπομπής ότι ο γνωστός σεφ ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πέτρο Συρίγο, με τον ίδιο να περιγράφει στον αέρα του Alpha τι ακριβώς συνέβη.

«Χθες, όταν έφυγα από το κανάλι, ήμουν με τη μηχανή μου, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του. Δεν το πρόλαβα, έτρεχε αρκετά κι εγω εκσφενδονίστηκα.

Πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως κράταγα το μηχανάκι, εκσφενδονίστηκα πάνω από το αυτοκίνητο και έπεσα με την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον θώρακα μου, έχω σπάσει τα δυο μου χέρια, τους καρπούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω.

Ό,τι πουν οι γιατροί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και τουαλέτα να πάω, ακόμα και νερό να πιω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

