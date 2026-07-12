«Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι», διαμηνύει η Σέβη Βολουδάκη για τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της

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Απειλητικά συνθήματα στο γραφείο και το σπίτι της οικογένειάς της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά έγραψαν άγνωστοι, τα ξημερώμα της Κυριακής.

«Τα συνθήματα (σ.σ. «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας») που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας», ανέφερε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», διαμήνυσε.

Μαρινάκης: «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, όχι διαμαρτυρόμενους»

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καταδίκασε την ενέργεια, κάνοντας λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» και «ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας».

«Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν “Θάνατος στη ΝΔ” και “Γκαζάκια στα σπίτια σας” έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία».

Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι «αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων», ενώ ανέφερε πως «όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη».

«Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το “Θάνατος” μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή», κατέληξε.

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