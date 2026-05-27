Οι Google, Netflix και Amazon θα κυριαρχήσουν στην ψηφιακή διαφήμιση μέχρι το 2030

Κάποτε στα χωριά σε περίπτωση κινδύνου βαρούσαν τις καμπάνες στις εκκλησίες. Μεταλλικός ήχος, δυνατός, ταξίδευε σε απόσταση και έφθανε ως τα πιο μακρινά χωράφια, όπου υπήρχαν καλλιεργητές.

Στα μιντιακά «χωράφια» κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά με άλλο τρόπο. Η καμπάνια είναι εκκωφαντική. Διασχίζει τον Ατλαντικό για πλάκα και απλώνεται στην Ευρώπη.

Οι ξένοι τα λένε τσεκουράτα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε τηλεοπτικά δίκτυα παλαιού τύπου πρέπει να προετοιμαστούν. Ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται στις συνδεδεμένες ιντερνετικές τηλεοπτικές υπηρεσίες (τους).

Να και η πρόβλεψη. Μέχρι το 2030 θα κυριαρχήσουν οι Google (με το YouTube) το Netflix και η Amazon (με το Prime Video).

Όλα αυτά δεν αποτελούν προϊόν κύησης κάποιας κοιλιάς. Το αναφέρει σε έκθεση της η εταιρεία ερευνών και συμβουλευτικής Omdia του Λονδίνου, δίδοντας εκτίμηση πως η παγκόσμια διαφήμιση στην συνδεδεμένη ιντερνετική τηλεόραση (CTV) σχεδόν θα διπλασιαστεί εντός τετραετίας. Με αριθμούς, η πίτα θα διαμορφωθεί στα 81 δισ. δολάρια παγκοσμίως το 2030, από 44 δισ. δολάρια που μετρήθηκε το 2025.

Η Google και η αναπτυσσόμενη πλατφόρμα της streaming YouTube θα κατέχουν μερίδιο 26%, ενώ η Amazon — που εκτιμάται στο 13% — και το Netflix — που εκτιμάται στο 9% — θα κατέχουν επίσης ισχυρές θέσεις. Κοντολογίς αυτοί οι τρείς παγκόσμιοι παίκτες στο γήπεδο του οπτικοακουστικού χώρο θα απορροφούν το ήμισυ της παγκόσμιας διαφήμισης CTV.

Η Omdia, επισημαίνει μερικά σημαντικά κομμάτια του παζλ, και περιγράφει μια αντίληψη ολιστικής αντιμετώπισης της οικιακής ψυχαγωγίας με επίκεντρο την τηλεοπτική συσκευή. «Η μάχη για το σαλόνι δεν αφορά πλέον μόνο τη ροή περιεχομένου. Αφορά όλο και περισσότερο τον έλεγχο της πλατφόρμας, της διαφήμισης, του λειτουργικού συστήματος, των δεδομένων και, τελικά, της σχέσης με τον καταναλωτή», αναφέρει η εταιρεία.

Με βάση αυτήν την ανάλυση, θα πίστευε κανείς ότι οι ακόμη ισχυρές εταιρείες παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, όπως η Walt Disney – η οποία στην πραγματικότητα είναι δεύτερη μετά το YouTube στον κατάλογο της Nielsen με τις επιχειρήσεις ΜΜΕ Διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου- έχουν την ικανότητα να σκαρφαλώσουν στις κορυφαίες κατατάξεις.

Πράγματι, η Disney έχει αυτήν την ισχυρή σχέση με τους καταναλωτές. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: τα μέσα λιανικής πώλησης, το ηλεκτρονικό εμπόριο, άλλες συνεργασίες στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης που προσφέρουν στις εταιρείες με ψηφιακή προτεραιότητα- ένα πλεονέκτημα για το μέλλον.

Και παρόλο που ορισμένοι μπορεί να αναρωτιούνται για το Netflix, το οποίο μπορεί να έχει λιγότερες συνδέσεις ψηφιακής διαφήμισης, εμπορίου και τεχνολογίας από άλλους ψηφιακούς παίκτες, η μεγάλη premium πλατφόρμα streaming είναι μια «απαραίτητη» πλατφόρμα CTV διεθνώς εδώ και αρκετό καιρό.

Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν την τάση. Ορισμένες σημειώνουν αργή πρόοδο — και όχι μόνο όσον αφορά την επίτευξη κερδοφορίας για τις πλατφόρμες CTV τους.

Η ανάπτυξη των πλατφορμών προγραμματισμένης διαφήμισης με δημοπρασία (biddable programmatic) εντάχθηκε στις τεχνολογικές και εμπορικές δραστηριότητες των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, ώστε να συμπεριλάβει και την παραδοσιακή αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων, παρατηρεί το εξειδικευμένο Mediapost.

Η ιστοσελίδα επικαλείται αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες το 70% της ζήτησης τηλεοπτικής διαφήμισης της Disney για την πλατφόρμα προγραμματισμένης δημοπρασίας προέρχεται από διαφημιστές που αγοράζουν εκ των προτέρων. Η Warner Bros Discovery αναφέρει ότι σχεδόν το ήμισυ της ζήτησης δημοπρασίας προέρχεται από μάρκες που επίσης αγοράζουν εκ των προτέρων.

Στην Ελλάδα οι εξελίξεις στην εφαρμογή τους έχουν μια χρονική απόσταση, σε σχέση με το εξωτερικό, ακόμα και τώρα. Οι δημοπρασίες διαφημιστικού χρόνου σε πλατφόρμες θα κάνουν την εμφάνιση τους όταν οι συνθήκες στην ελληνική αγορά ωριμάσουν.

Είναι σαφές ότι το streaming είναι το νέο «όχημα», το «ελ ντοράντο» της διαφήμισης. Κάτι που έχουν κατανοήσει απολύτως οι εγχώριες επιχειρήσεις τηλεοπτικών οργανισμών.

