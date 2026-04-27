WSJ: Το κομβικό λάθος που έφερε τη νέα απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Στο Χίλτον της Ουάσιγκτον, το ξενοδοχείο όπου ο Ρόναλντ Ρίγκαν λίγο έλειψε να δολοφονηθεί πριν από 45 χρόνια, ένας ακόμη Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έγινε στόχος από έναν Αμερικανό πολίτη.

Κατά τη δεξίωση στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου, ο 31χρονος καθηγητής μπήκε τρέχοντας στο λόμπι της εκδήλωσης και άρχισε να πυροβολεί, πριν τον σταματήσουν τελικά οι ομοσπονδιακοί.

🔥🔥🇺🇸 President Trump just dropped raw surveillance footage and the suspect’s photo minutes after the White House Correspondents’ Dinner attack.

No delay. No narrative. Just truth.

A 31-year-old man charged the checkpoint. Gunfire erupted. One Secret Service hero took a round…

Αν και κανείς δεν τραυματίστηκε, τα ερωτήματα για τα νέα κενά στην ασφάλεια του προέδρου (και λίγες ώρες μάλιστα πριν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου) έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Σε μια ανάλυση για το τι πήγε στραβά για άλλη μία φορά, η WSJ διαπίστωσε τα λάθη, αλλά στάθηκε σε ένα περιστατικό που δεν έγινε την στιγμή της επίθεσης, αλλά πολύνωρίτερα.

Το μοιραίο λάθος

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η πρόσβαση βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην επίδειξη πρόσκλησης, χωρίς ουσιαστική ταυτοποίηση.

Ωστόσο, το πραγματικά καθοριστικό σφάλμα εντοπίζεται αλλού: ο δράστης είχε ήδη εξασφαλίσει πρόσβαση στο ξενοδοχείο από την προηγούμενη ημέρα, κλείνοντας δωμάτιο και κινούμενος ανενόχλητος στους χώρους. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσει το περιβάλλον, να εντοπίσει αδύναμα σημεία και τελικά να εκμεταλλευτεί ένα σύστημα που δεν είχε σχεδιαστεί για να ελέγχει όσους βρίσκονται ήδη εντός.

Όπως επισήμανε πρώην αξιωματούχος του FBI, η παράκαμψη της ασφάλειας δεν έγινε το βράδυ της εκδήλωσης, αλλά τη στιγμή της κράτησης. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το μοιραίο λάθος: η απουσία αυξημένου ελέγχου σε έναν χώρο που επρόκειτο να φιλοξενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο δράστης φαίνεται να εξεπλάγη από την ευκολία με την οποία κινήθηκε. Στα σημειώματά του δέκα λεπτά πριν την απόπειρα δολοφονίας, περιγράφει μια εικόνα πλήρους απουσίας αυστηρών μέτρων, τονίζοντας ότι κανείς δεν τον αντιμετώπισε ως πιθανή απειλή, ακόμη και όταν κυκλοφορούσε οπλισμένος μέσα στο ξενοδοχείο.

Η ασφάλεια είχε επικεντρωθεί στο τι γινόταν έξω από το ξενοδοχείο όπου υπήρχαν διαδηλώσεις και εντός αυτού τα πράγματα ήταν πολύ πιο χαλαρά.

Αυτό έχει εγείρει κι άλλα ερωτήματα όπως το αν πλέον τα υπάρχοντα πρωτόκολλα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες που υπάρχουν για την ασφάλεια. Μπορεί να τον εξουδετέρωσαν εγκαίρως και χωρίς να χτυπήσει κανείς, όμως το ότι δεν προβλέφθηκε ο κίνδυνος εγκαίρως, έχει προκαλέσει πολύ αρνητικές εντυπώσεις για τις ικανότητες των ομοσπονδιακών.

Διαβάστε επίσης:

HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν έξω από εστιατόριο – Αναφορές για τραυματίες (video)



Νέο αιματοκύλισμα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 14 νεκροί και 37 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Μέση Ανατολή – Axios: Νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ και διαρκή εκεχειρία – Δεν περιλαμβάνει τα πυρηνικά