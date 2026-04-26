Ο βασιλιάς Κάρολος θα πάει κανονικά στις ΗΠΑ: Πείστηκαν από τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν σήμερα ότι το τετραήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ του «βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο που παρατίθετο για την Ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο» με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

