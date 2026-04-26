26.04.2026 21:32

Ο βασιλιάς Κάρολος θα πάει κανονικά στις ΗΠΑ: Πείστηκαν από τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν σήμερα ότι το τετραήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ του «βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο που παρατίθετο για την Ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο» με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

Πυροβολισμοί στο δείπνο του Τραμπ – Ξένοι ανταποκριτές περιγράφουν: «Ενάμιση λεπτό χάους που έμοιαζε με αιωνιότητα» (video)

Πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Τραμπ: «Ο ύποπτος είχε γράψει ένα πολύ αντιχριστιανικό μανιφέστο»

Ισραήλ: Κοινό μέτωπο κατά Νετανιάχου – Μπένετ και Λαπίντ κατεβαίνουν με κοινή λίστα στις επόμενες εκλογές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 0-1: Διπλό παραμονής για τους Θεσσαλούς – Η βαθμολογία των play out

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά – Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Συνεργάτες του Όρμπαν βγάζουν τις περιουσίες τους από την χώρα μετά την ήττα στις εκλογές – Άλλοι ψάχνουν… βίζα εργασίας στις ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Έγινε αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ελέγχονται λογαριασμοί

ΚΟΣΜΟΣ

Το μανιφέστο του δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το έδωσε ο αδελφός του στην αστυνομία, είχε μίσος για την κυβέρνηση Τραμπ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 2 supermini που ξεπέρασαν το Toyota Yaris σε πωλήσεις

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

