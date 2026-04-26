search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 22:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

26.04.2026 21:03

Πυροβολισμοί στο δείπνο του Τραμπ – Ξένοι ανταποκριτές περιγράφουν: «Ενάμιση λεπτό χάους που έμοιαζε με αιωνιότητα» (video)

26.04.2026 21:03
Χειρότερα δεν μπορούσε να πάει το δείπνο στους ξένους ανταποκριτές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος και τα κυβερνητικά στελέχη γλίτωσαν από τον ένοπλο, ωστόσο τα κενά ασφαλείας σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους, αλλά και ο τρόπος που εκκενώθηκε το κτίριο, ξεγύμνωσε την πραγματική αλήθεια: οτι δεν είχαν κανένα πλάνο και ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή.

Αυτό αναφέρουν και ξένοι ανταποκριτές μεγάλων ΜΜΕ που έδωσαν το παρών στη δεξίωση.
Ο ανταποκριτής της La Stampa, Αλμπέρτο Σιμόνι, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο και έζησε από κοντά τα δραματικά δευτερόλεπτα, μίλησε στην ΕΡΤ για το τι συνέβη στην αίθουσα.

«Άκουσα τέσσερις δυνατούς πυροβολισμούς και προσπάθησα να κρυφτώ πίσω από μια κολώνα. Επικράτησε πανικός, με παρευρισκόμενους να αναζητούν καταφύγιο κάτω από τραπέζια και πίσω από καρέκλες».

Οι ομοσπονδιακοί απομάκρυναν αρχικά τον Τζέι Ντι Βανς (κάτι που έχει προκαλέσει θεωρίες συνομωσίας στο διαδίκτυο) και στη συνέχεια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με την Μελάνια, σε ασφαλές σημείο. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου ενάμιση λεπτό, όμως «έμοιαζε με αιωνιότητα» είπε ο Ιταλός ανταποκριτής, καθώς «κανείς δεν γνώριζε αν ο δράστης είχε εξουδετερωθεί ή αν υπήρχε μεγαλύτερη απειλή».
«Άνθρωποι έκλαιγαν, ενώ όλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με φίλους και συναδέλφους για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς», σημείωσε.

Ανταποκρίτρια Daily Mail: Καμία ταυτοποίηση στην είσοδο, χάος στην εκκένωση

Η ανταποκρίτρια της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ καθόταν κοντά στην είσοδο της αίθουσας, δίπλα στον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Όπως περιγράφει, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. «Ακούστηκαν τρεις έως πέντε δυνατοί θόρυβοι και αμέσως δεχθήκαμε εντολή να καλυφθούμε κάτω από το τραπέζι. Βρεθήκαμε αγκαλιασμένοι στο πάτωμα, χωρίς να γνωρίζουμε αν ο δράστης βρίσκεται κοντά μας», περιγράφει.

«Έστειλα μήνυμα στον σύζυγό μου ότι τον αγαπώ, πιστεύοντας πως ίσως υπάρχει ένοπλος στον χώρο. Ηταν μια εξωπραγματική εμπειρία» είπε, σχολιάζοντας και τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

«Η είσοδος στην αίθουσα γινόταν με επίδειξη πρόσκλησης, χωρίς αυστηρή ταυτοποίηση. Δεν ένιωσα ότι το επίπεδο ασφαλείας ήταν το κατάλληλο για μια εκδήλωση με την παρουσία του προέδρου», είπε και πρόσθεσε: «Ο δράστης ήταν φιλοξενούμενος του ξενοδοχείου, ενώ στον χώρο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες. Αν κάποιος μπορεί να μπει με όπλο, τότε τι άλλο είναι δυνατό;» διερωτήθηκε.

Για ένα πρωτοφανές περιστατικό για τον θεσμό του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μίλησε ο ανταποκριτής του Newsmax, Τζον Γκίζι.

«Ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και αρχικά πιστέψαμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες τον είχαν εξουδετερώσει. Προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι έχει γίνει και κρατούσαμε τα κινητα μας ψάχνοντας σε real time να δούμε τι γίνεται» ανέφερε.

«Βρέθηκε εξαιρετικά κοντά στον στόχο του (ο δράστης και αυτό από μόνο του εγείρει σοβαρά ερωτήματα», είπε ακόμη, ενώ θυμήθηκε πως στον ίδιο χώρο το 1981 είχε γίνει και η απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν.

Σχολιάζοντας τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, είπε ότι «πέρασα τον έλεγχο απλώς δείχνοντας την πρόσκλησή μου και οι διαδικασίες έμοιαζαν βιαστικές»

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 22:46
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 0-1: Διπλό παραμονής για τους Θεσσαλούς – Η βαθμολογία των play out

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά – Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Συνεργάτες του Όρμπαν βγάζουν τις περιουσίες τους από την χώρα μετά την ήττα στις εκλογές – Άλλοι ψάχνουν… βίζα εργασίας στις ΗΠΑ

1 / 3