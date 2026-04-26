Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα – Το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι νικήτριες.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά… εξ αποστάσεως:

«Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία δεν χρειάζεται να γίνει μετά από ταξίδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι.

Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν «θα φερθεί έξυπνα».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ» στο ζήτημα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων .

Αναφέρθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο δήλωσε πως θα στείλει πλοία «όταν τελειώσει ο πόλεμος», κάτι που «δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πάρουν τα πυρηνικά αποθέματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

