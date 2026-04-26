ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 18:17
26.04.2026 17:53

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

26.04.2026 17:53
Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε δεύτερο γύρο επιθέσεων κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ», ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία ετέθη σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ. Τυπικά η εκεχειρία λήγει απόψε το βράδυ ωστόσο το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει περιοχές.

Στο Πακιστάν μετά το Ομάν ο Αραγτσί

Στο μέτωπο του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ μετά την στάση του στο Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε την θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιστρέφει στο Πακιστάν όπου χθες είχε συνομιλίες με πακιστανούς αξιωματούχους τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και στην συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

Το Ιράν «πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», είπε ο Τραμπ.

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δήλωση μετά την ένοπλη επίθεση στην Ουάσιγκτον

«Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»: Η ανάρτηση Τραμπ για τη «γελοία αγωγή» από τη γυναίκα που «βγάζει βόλτα τον σκύλο της»

Μέση Ανατολή: Νέο ισραηλινό «σφυροκόπημα» στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία – «ΗΠΑ και Λίβανος γνωρίζουν για τις επιθέσεις μας»

ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο… «τριχασμός» του Ανδρουλάκη με τα ποδοσφαιρικά 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Τασούλα ο Μητσοτάκης για ενημέρωση μετά τις υπογραφές με Μακρόν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 18:14
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

1 / 3