ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 18:16
Μέση Ανατολή: Νέο ισραηλινό «σφυροκόπημα» στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία – «ΗΠΑ και Λίβανος γνωρίζουν για τις επιθέσεις μας»

livanos-eripeia-gynaika

…Περίπατο πήγε η εκεχειρία τριών εβδομάδων, με το ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο νότιο Λίβανο να συνεχίζεται, λίγες ώρες μετά την εντολή Νετανιάχου στον IDF.

Οι επιχειρήσεις είναι διαρκείς και σφοδρές, με τον απολογισμό των τελευταίων 24 ωρών να περιλαμβάνει επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά.

Οι επιθέσεις σημειώνονται τη στιγμή που χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον Νότο, θεωρώντας ότι η εκεχειρία θα προσέφερε έστω έναν προσωρινό βαθμό ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ψυχολογική πίεση στους αμάχους εντείνεται περαιτέρω από τα φυλλάδια που έριξε ο ισραηλινός στρατός, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις περιοχές κοντά στα σύνορα. Σε αυτά υπογραμμίζεται πως η «κίτρινη γραμμή» τελεί υπό πλήρη στρατιωτικό έλεγχο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, άμεση ήταν η «απάντηση» της Χεζμπολάχ, που με ανακοινώσεις της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εντός ισραηλινού εδάφους.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, στον Λίβανο καταγράφονται και εκτεταμένες υλικές καταστροφές. Σε χωριά όπως το Ντεμπέλ, σκαπτικά μηχανήματα του ισραηλινού στρατού εμφανίζονται να καταστρέφουν ηλιακούς συλλέκτες, υποδομές ύδρευσης, δρόμους και καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες.

Νετανιάχου: ΗΠΑ και Λίβανος γνωρίζουν για τις επιθέσεις μας

Η νέα στρατιωτική ένταση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος, εξαιτίας των πληροφοριών που κάνουν λόγο για επικείμενη συνάντηση Νετανιάχου – Αούν, σε ουδέτερο έδαφος, στις 11 Μαΐου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Ενεργούμε με τους κανόνες που συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Λίβανο», είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Νετανιάχου στο διευρυμένο υπουργικό συμβούλιο, αφού κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ πως με τις παραβιάσεις της «διαλύει» την εκεχειρία.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατάθηκε κατά τρεις εβδομάδες την Πέμπτη.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τις κατηγορίες περί παραβίασής της ως «ανούσιες», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός με συνεχιζόμενα πλήγματα και στρατιωτική παρουσία σε λιβανικό έδαφος. Η οργάνωση κάνει λόγο για αμυντικές επιθέσεις που αποτελούν αντίποινα στις ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Στο ίδιο ξενοδοχείο και η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 1981

Παρίσι – Αθήνα και Λονδίνο – Άγκυρα: Περίπλοκες συμμαχίες με έπαθλο τον πρώτο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο



google_news_icon

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

lebanon-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

ploio1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο… «τριχασμός» του Ανδρουλάκη με τα ποδοσφαιρικά 

mitsotakis_tasoulas_2411_4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Τασούλα ο Μητσοτάκης για ενημέρωση μετά τις υπογραφές με Μακρόν

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

trump-deipno
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

palaistini
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

bousis_ofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
lebanon-vomvardismos
ploio1
