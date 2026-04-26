Μέση Ανατολή: Νέο ισραηλινό «σφυροκόπημα» στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία – «ΗΠΑ και Λίβανος γνωρίζουν για τις επιθέσεις μας»

…Περίπατο πήγε η εκεχειρία τριών εβδομάδων, με το ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο νότιο Λίβανο να συνεχίζεται, λίγες ώρες μετά την εντολή Νετανιάχου στον IDF.

Οι επιχειρήσεις είναι διαρκείς και σφοδρές, με τον απολογισμό των τελευταίων 24 ωρών να περιλαμβάνει επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά.

Οι επιθέσεις σημειώνονται τη στιγμή που χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον Νότο, θεωρώντας ότι η εκεχειρία θα προσέφερε έστω έναν προσωρινό βαθμό ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ψυχολογική πίεση στους αμάχους εντείνεται περαιτέρω από τα φυλλάδια που έριξε ο ισραηλινός στρατός, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις περιοχές κοντά στα σύνορα. Σε αυτά υπογραμμίζεται πως η «κίτρινη γραμμή» τελεί υπό πλήρη στρατιωτικό έλεγχο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, άμεση ήταν η «απάντηση» της Χεζμπολάχ, που με ανακοινώσεις της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εντός ισραηλινού εδάφους.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, στον Λίβανο καταγράφονται και εκτεταμένες υλικές καταστροφές. Σε χωριά όπως το Ντεμπέλ, σκαπτικά μηχανήματα του ισραηλινού στρατού εμφανίζονται να καταστρέφουν ηλιακούς συλλέκτες, υποδομές ύδρευσης, δρόμους και καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες.

Νετανιάχου: ΗΠΑ και Λίβανος γνωρίζουν για τις επιθέσεις μας

Η νέα στρατιωτική ένταση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος, εξαιτίας των πληροφοριών που κάνουν λόγο για επικείμενη συνάντηση Νετανιάχου – Αούν, σε ουδέτερο έδαφος, στις 11 Μαΐου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Ενεργούμε με τους κανόνες που συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Λίβανο», είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Νετανιάχου στο διευρυμένο υπουργικό συμβούλιο, αφού κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ πως με τις παραβιάσεις της «διαλύει» την εκεχειρία.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατάθηκε κατά τρεις εβδομάδες την Πέμπτη.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τις κατηγορίες περί παραβίασής της ως «ανούσιες», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός με συνεχιζόμενα πλήγματα και στρατιωτική παρουσία σε λιβανικό έδαφος. Η οργάνωση κάνει λόγο για αμυντικές επιθέσεις που αποτελούν αντίποινα στις ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας.

