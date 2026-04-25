ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 22:54
Εντολή Νετανιάχου στους IDF: «Χτυπήστε με δύναμη τη Χεζμπολάχ»

Εντολή στον ισραηλινό στρατό να «χτυπήσει με δύναμη στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο» έδωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ήρθε, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση πυραύλων και τη χρήση drones κατά του βόρειου Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Χεζμπολάχ.

Όπως μεταδίδει το timesofisrael, η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο εν μέσω της εκεχειρίας και υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της οφείλονται σε υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Τέσσερις νεκροί στο νότιο Λίβανο

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Politico: Μακρόν και Μητσοτάκης ζητούν παράταση αποπληρωμής του χρέους της πανδημίας και έκδοση νέων ευρωομολόγων

Αραγτσί: Μοιραστήκαμε τη θέση μας για τη μόνιμη λήξη του πολέμου, δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές

Τραμπ για Ιράν: «Ούτε οι ίδιοι ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος» – «Σύγχυση στην "ηγεσία" τους»

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνομιλήσουν με «όποιον έχει τα ηνία» στο Ιράν, λέει ο Τραμπ μετά την ακύρωση του ταξιδιού στο Ισλαμαμπάντ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Μεταξουργείο

Greek Basketball League: Με την… αύρα των Αντετοκούνμπο και Γκάλη «έριξε» στην Α2 τον Πανιώνιο ο Άρης

Politico: Μακρόν και Μητσοτάκης ζητούν παράταση αποπληρωμής του χρέους της πανδημίας και έκδοση νέων ευρωομολόγων

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Το ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε (ξανά) στις Πρέσπες – Η επιμονή στη ρητορική κατά της συμφωνίας, η ρουκέτα Κοτζιά και το λάθος του 2019

