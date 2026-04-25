Τραμπ για Ιράν: «Ούτε οι ίδιοι ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος» – «Σύγχυση στην “ηγεσία” τους»

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ακυρώσει την αποστολή των απεσταλμένων του στο Πακιστάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Πάρα πολύς χρόνος χάνεται στα ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά!» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι επικρατεί «σύγχυση» ως προς το ποιος έχει τον έλεγχο στην Τεχεράνη. «Υπάρχουν έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις και σύγχυση στην “ηγεσία” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι», ανέφερε.

«Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας καλέσουν!!!», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

