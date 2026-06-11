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BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

11.06.2026 06:40

ΗΡΑΚΛΗΣ: Με 550.000 κυβικά «πράσινου» σκυροδέματος καλύπτει το 70% των αναγκών του Ελληνικού

11.06.2026 06:40
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Σημαντικό αποτύπωμα στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού έχει αποκτήσει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος συμπληρώνει τρία χρόνια παρουσίας στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο αστικής ανάπλασης της χώρας, έχοντας καλύψει περίπου το 70% των αναγκών του έργου σε σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Όμιλος, από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα από 550.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για τις κατασκευές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η συμμετοχή του εκτείνεται σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά έργα της επένδυσης, από τα μεγάλα έργα υποδομής και το συγκρότημα του Integrated Resort Complex (IRC) έως τον Riviera Tower, το Park Rise, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.

Η συνεργασία με τη Lamda Development εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας μιας βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής πόλης, με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ να εστιάζει στην ανάπτυξη δομικών υλικών μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην εφαρμογή τεχνολογιών που περιορίζουν τις εκπομπές άνθρακα κατά την κατασκευαστική διαδικασία.

Για την υποστήριξη των εργασιών στο Ελληνικό εγκαταστάθηκε εντός του εργοταξίου μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος δυναμικότητας 220 κυβικών μέτρων ανά ώρα. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος παγκοσμίως που διαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) και λειτουργεί με πρακτικές που περιορίζουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όπως η πλήρης ανακύκλωση νερού και η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία της.

Η συμβολή του Ομίλου συνδέεται με ορισμένα από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά ορόσημα του έργου. Ξεχωρίζει η θεμελίωση του Riviera Tower, του πρώτου οικιστικού ουρανοξύστη της χώρας, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Για την κατασκευή της βάσης του πύργου χρησιμοποιήθηκαν περίπου 7.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε μια διαδικασία που διήρκεσε 40 συνεχόμενες ώρες.

Αντίστοιχα απαιτητικό ήταν και το έργο της θεμελίωσης του Integrated Resort Complex, όπου χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 11.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος σε δύο διαδοχικές φάσεις εργασιών. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει και στην υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ένα έργο μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου που θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της ανάπλασης.

Η συμμετοχή στο Ελληνικό συμπίπτει με μια περίοδο έντονης ανάπτυξης για τη δραστηριότητα του έτοιμου σκυροδέματος του Ομίλου. Μέσα στην τελευταία πενταετία, ο όγκος πωλήσεων σχεδόν τριπλασιάστηκε, από περίπου 600.000 κυβικά μέτρα το 2021 σε 1,76 εκατ. κυβικά μέτρα το 2025.

Παράλληλα, το δίκτυο παραγωγικών μονάδων έχει επεκταθεί σημαντικά. Από 14 μονάδες παραγωγής πριν από πέντε χρόνια, ο Όμιλος διαθέτει πλέον 45 μονάδες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την παρουσία του τόσο σε μεγάλα έργα υποδομών όσο και στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις λύσεις μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η σειρά σκυροδέματος ECOPact, η οποία προσφέρει μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 30% σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, αντιπροσώπευσε περισσότερο από το 30% των συνολικών πωλήσεων σκυροδέματος του Ομίλου το 2025. Παράλληλα, περισσότερα από 120 προϊόντα διαθέτουν πλέον Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος.

Στο πεδίο της ψηφιοποίησης, η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης του σκυροδέματος σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας δεδομένα για την απόδοση, τη θερμοκρασία και τη συμπεριφορά του υλικού κατά την κατασκευή. Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο των έργων και βελτιστοποίηση των διαδικασιών στα εργοτάξια.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στο Ελληνικό είναι η χρήση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού στόλου οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή αυτή συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών που συνδέονται με τη μεταφορά των υλικών εντός και γύρω από το εργοτάξιο.

Η στρατηγική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ εστιάζει στη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής δομικών υλικών, μέσω της αξιοποίησης βιομηχανικών υποπροϊόντων, της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, αλλά και της ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Σε ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η παραγωγή και η χρήση δομικών υλικών με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και σε αυτό το πεδίο, το Ελληνικό εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πεδία εφαρμογής νέων τεχνολογιών και πρακτικών βιώσιμης δόμησης στην Ελλάδα.

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