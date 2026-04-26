Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Στο ίδιο ξενοδοχείο και η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 1981

Το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο Washington Hilton, στην Ουάσινγκτον, φέρνει στις μνήμες την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, στο ίδιο ξενοδοχείο, τον Μάρτιο του 1981.

Έξι πυροβολισμοί κατά του Ρίγκαν το 1981

Ειδικότερα, η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ρίγκαν είχε σημειωθεί στο ίδιο ξενοδοχείο, στις 30 Μαρτίου 1981, με τον δράστη εκείνου του περιστατικού, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, να πυροβολεί εναντίον του Αμερικανού προέδρου, Ρόναλντ Ρίγκαν, έξι φορές μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια της εξόδου του, αφού είχε ολοκληρώσει ομιλία του. Μάλιστα, το ξενοδοχείο έμεινε στη μνήμη των ντόπιων ως «Hinckley Hilton» (από το όνομα του δράστη).

Ο Ρίγκαν επέζησε αλλά τραυματίστηκε σοβαρά – Εγκεφαλική βλάβη για τον γραμματέα του Λευκού Οίκου

Ο Ρίγκαν επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι μιας προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Ο τότε γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, όπως και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας και ένας τοπικός αξιωματικός του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος.

Ο Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού και έμεινε ανάπηρος για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή το 2014.

Σημειώνεται ότι την επόμενη χρονιά από την απόπειρα Χίνκλεϊ να δολοφονήσει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, ο ίδιος κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης αλλά κλείστηκε σε ένα τμήμα υψίστης ασφαλείας του Νοσοκομείου St Elizabeth’s της Ουάσινγκτον μέχρι να πάρει εξιτήριο το 2016.

